Roberto Contreras se declara en huelga ante atraso en los centros de votación

San Pedro Sula, Honduras

El edil sampedrano, quien busca la reelección en la Alcaldía de SPS, por el movimiento Juntos por el Cambio del precandidato presidencial Jorge Cálix, expresó su descontento ante la lentitud del proceso, incluso dejó una frase contundente y directa: “Libre es una mi*rda”.

“Aquí lo que está pasando es la demostración de la debilidad de un partido político que está en el poder y que perdió el calor popular, que hoy en las elecciones internas no vemos a ninguna persona pidiendo información en las casetas de Libre. Siempre dije que la injerencia de la ministra de Defensa sobre los gatitos del Ejército iba a hacer daño a este proceso electoral. Son las 10 de la mañana y me declaro en huelga”, expresó Contreras.

Asimismo, agregó que “no ejerceré el sufragio, mientras no llegue Jorge Cálix a SPS porque allá está sentado también. Qué vergüenza señores de las Fuerzas Armadas. Qué vergüenza Consejo Nacional Electoral. Aquí han venido personas de la tercera edad y personas en silla de ruedas a querer ejercer el sufragio, mire el sol que está haciendo y ustedes tranquilos en sus oficinas con aire acondicionado. Hoy nos damos cuenta que Libertad y Refundación no tiene adeptos, no tiene votantes y que lo único que están incitando es que haya una votación masiva para mostrar el repudio que hay contra el Gobierno”, concluyó el alcalde de la Capital Industrial.

Por su parte, Maribel Espinoza, quien también llegó a la UNAH Cortés, se quejó ante los medios de comunicación, “no es posible que las Fuerzas Armadas hayan traído maletas y las hayan introducido en los centros de votación hasta estas horas de la mañana. Hemos levantado actas notariales de estas circunstancias. Alguien tiene que responder por esto”.