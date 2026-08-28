Calidad, liderazgo e innovación impulsan la confianza empresarial en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. Empresarios y ejecutivos de importantes compañías hondureñas se dieron cita en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) la noche del jueves para conocer los resultados de la cuarta edición de “Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza”, un estudio regional que analiza la percepción de las audiencias sobre las empresas, las marcas y sus líderes. El encuentro forma parte de la cumbre Confianza 2026 de la revista Estrategia & Negocios, que llegó al país con una nueva radiografía sobre la confianza, uno de los activos que más inciden en la relación de las organizaciones con sus clientes, colaboradores y comunidades. Desarrollado por E&N junto a DATOS Group y la firma PIZZOLANTE, este año el estudio reunió las voces de más de 5,900 personas a través de encuestas aplicadas en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ampliando la mirada sobre cómo se construye la confianza en la región.

Las encuestas se aplicaron a dos grupos de audiencia: un público informado, integrado por lectores de la revista y personas vinculadas con temas económicos, empresariales y de negocios, y un público general, seleccionado de manera aleatoria en los seis países analizados, para contrastar cómo ambos grupos perciben y valoran la confianza desde experiencias y criterios distintos. Durante la bienvenida, Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo Opsa, destacó que los resultados reflejan un desplazamiento progresivo de la confianza desde las instituciones públicas hacia el sector privado, una tendencia que se ha consolidado en la región en los últimos años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

No obstante, subrayó que ese mayor nivel de credibilidad también trae consigo responsabilidades. “No es un cheque en blanco”, dijo, al explicar que la confianza debe sostenerse cada día a través de las decisiones que toman las organizaciones, la forma en que tratan a sus colaboradores, el respeto a los principios de gobernanza y en cómo responden ante clientes, inversionistas y comunidades.

Mientras que Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), resaltó el valor de la confianza como un elemento que facilita las relaciones, estimula las inversiones y contribuye a construir acuerdos. Qubain coincidió en que la valoración del público hacia el sector privada es un reconocimiento, pero también una responsabilidad que debe sostenerse con integridad, coherencia y cumplimiento. Con esas reflexiones, la jornada dio paso a la presentación del panorama de la confianza empresarial e institucional en Honduras y Centroamérica, a cargo de Luis Maturén, CEO de DATOS Group, quien explicó los principales hallazgos de la investigación y los factores que están influyendo en la percepción de las audiencias.

Maturén detalló que la calidad continúa siendo el principal atributo que las personas relacionan con una empresa confiable, seguido de factores como el liderazgo, la innovación, el personal capacitado y la atención al cliente.

También explicó que la percepción de confianza varía según el tipo de institución y el público consultado. Mientras la empresa privada mantiene una posición destacada entre el público informado hondureño, entre el público general aparecen primero la iglesia evangélica y la iglesia católica, seguidas por las empresas privadas. Por su parte, Ítalo Pizzolante, socio fundador de la firma PIZZOLANTE, amplió la conversación hacia los desafíos que enfrentan hoy las marcas para construir y sostener confianza en un entorno marcado por la inteligencia artificial, las redes sociales, la polarización y la velocidad con que circula la información.

Advirtió que estos cambios están transformando las condiciones sobre las que tradicionalmente se construía la credibilidad, especialmente en un contexto en el que las audiencias tienen cada vez más dificultades para distinguir qué información es verdadera y cuál no. A esto se suma una mayor fragmentación social, que puede influir en la forma en que las personas perciben y se relacionan con las empresas.

En ese escenario, sostuvo que gestionar la confianza ya no puede verse únicamente como una tarea de comunicación. Se trata también de un asunto de estrategia, gobernanza, información y toma de decisiones, en el que las organizaciones necesitan comprender mejor su entorno, anticipar riesgos y actuar con coherencia para proteger uno de sus activos más sensibles: la reputación. Tras escuchar las ponencias, Mario Faraj, presidente de Fundahrse, subrayó que la confianza se construye en las decisiones cotidianas y, especialmente, en la capacidad de mantener consistencia entre lo que una organización dice y lo que hace. Transparencia, rendición de cuentas, ética y cumplimiento, agregó, se han convertido en elementos fundamentales para sostener relaciones de largo plazo.

La jornada incluyó además un panel con la participación de Allan Diewer, CEO de Pinturas Americanas; Ángelo Casco Bruni, gerente de Molino Harinero Sula; y Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Grupo Financiero Atlántida, quienes compartieron experiencias sobre cómo trasladar la confianza a la cultura interna y la relación con su público. El encuentro cerró con la entrega de reconocimientos a empresas, marcas y líderes destacados por las audiencias participantes en la investigación, entre ellos organizaciones que alcanzaron la categoría Triple Confianza al posicionarse simultáneamente por la percepción generada por su empresa, su marca y sus líderes. Entre ellas se encuentra BAC, que marcó un hito al obtener el reconocimiento de Triple Confianza en Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, Doble Confianza en Panamá y Nicaragua.