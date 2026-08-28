Cumbre Regional Confianza 2026: una noche de aprendizaje y reconocimientos

La Cumbre Regional Confianza 2026 fue un encuentro de líderes empresariales y representantes institucionales para reflexionar sobre el papel de la confianza, la integridad y la reputación en el desarrollo de Centroamérica.
El evento se desarrolló en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) con una cargada agenda de conferencias magistrales, estudios analíticos, un panel de expertos y la premiación de las diferentes empresas representadas por sus ejecutivos.
Se otorgaron reconocimientos en diferentes categorías y, posteriormente, los asistentes disfutaron de un cóctel para departir y cerrar la noche especial que celebra el éxito de la confianza empresarial.
Mileny Fernández y Karina López
Jeffrey Hércules, Dora Paredes, Claudia Fúnez y Nohelia Brito
Jorge Canahuati, Ana María Reyes y Lizza Bobadilla de Handal.
Luis Maturén, CEO Datos Group
Italo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE.
Carlos Mendoza, Allan Deware y Carlos Girón
Italo Pizzolante y Ruth Arita
Rodolfo Dumas, Catalina Noriega y Juan Cruz
Xiomara Wu, Diana Faraj, Claudia Díaz y Elisa Pineda
Pilar y Juan Férez
Nidia Rodríguez y Alejandra Reyes
Esther Cáliz y Adán Guerrero
Carlos Girón y Emy Bautista
Javier Mejía y Javier Ramírez
Óscar Carías y Xiomara Wu
Roberto Nasser y Mario Faraj
Jorge Canahuati, Javier Mejía, Italo Pizzolante