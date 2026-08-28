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Cumbre Regional Confianza 2026: una noche de aprendizaje y reconocimientos

Ejecutivos de distintas empresas asisitieron al evento para reflexionar sobre la importancia de la confianza y la proyección social, asimismo, reconocer el esfuerzo de su labor, basada en compromiso y respeto hacia clientes y colaboradores.

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 13:44 -
  • Marisol Soto
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La Cumbre Regional Confianza 2026 fue un encuentro de líderes empresariales y representantes institucionales para reflexionar sobre el papel de la confianza, la integridad y la reputación en el desarrollo de Centroamérica.

 Fotos: Moisés Valenzuela y Yoseph Amaya
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El evento se desarrolló en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) con una cargada agenda de conferencias magistrales, estudios analíticos, un panel de expertos y la premiación de las diferentes empresas representadas por sus ejecutivos.

Yoseph Amaya
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Se otorgaron reconocimientos en diferentes categorías y, posteriormente, los asistentes disfutaron de un cóctel para departir y cerrar la noche especial que celebra el éxito de la confianza empresarial.

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Mileny Fernández y Karina López

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Jeffrey Hércules, Dora Paredes, Claudia Fúnez y Nohelia Brito

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Jorge Canahuati, Ana María Reyes y Lizza Bobadilla de Handal.

 YosephAmaya
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Luis Maturén, CEO Datos Group

YosephAmaya
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Italo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE.
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Carlos Mendoza, Allan Deware y Carlos Girón
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Italo Pizzolante y Ruth Arita

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Rodolfo Dumas, Catalina Noriega y Juan Cruz
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Xiomara Wu, Diana Faraj, Claudia Díaz y Elisa Pineda
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Pilar y Juan Férez
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Nidia Rodríguez y Alejandra Reyes

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Esther Cáliz y Adán Guerrero

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Carlos Girón y Emy Bautista
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Javier Mejía y Javier Ramírez

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Óscar Carías y Xiomara Wu
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Roberto Nasser y Mario Faraj
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Jorge Canahuati, Javier Mejía, Italo Pizzolante

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