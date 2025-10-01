Bodas de Caná: pareja perdió sus ahorros en Koriun, pero ganó una casa

Edwuin Omar y Angélica Martínez sellaron su unión en matrimonio el pasado mes de septiembre durante las Bodas de Caná organizadas por la Municipalidad de San Pedro Sula. La ceremonia eclesiástica tuvo lugar en la iglesia de Cristo Ebenezer, ubicada en el segundo anillo periférico de la ciudad.
Como parte del evento, la pareja resultó ganadora de una vivienda valorada en más de un millón de lempiras, rifada por la comuna sampedrana. La noticia fue recibida con enorme emoción por los recién casados.
“Nosotros habíamos ahorrado un dinero y parte de nuestras liquidaciones de trabajo las invertimos en la empresa Koriun; lamentablemente perdimos ciento treinta mil lempiras y estábamos tristes, sin saber qué íbamos a hacer. Hoy nuestras aspiraciones fueron llenadas por Dios”, relató Edwuin.
Por su parte, Angélica manifestó: “Dios honra a los que le honran (...) Dios es maravilloso. Esto no es suerte, es la bendición de Dios”.
Evento
Dos mil parejas se dieron el “sí quiero” el pasado 27 de septiembre. El masivo evento comenzó a las 4:00 pm, pero las parejas ingresaron desde las 2:00 pm para tomarse fotografías en los distintos escenarios que les prepararon.
Por cuarto año consecutivo, la municipalidad realiza las bodas masivas con el objetivo de fortalecer la familia y dar la oportunidad a las parejas para que puedan casarse legalmente y a los que quieran por la iglesia evangélica.
El evento contó con la presencia del alcalde Roberto Contreras, la Corporación Municipal, Gerentes, Directores, y Cuerpo de Ancianos y autoridades de la Iglesia Cristo Ebenezer; además, representantes de las Asociaciones de Pastores y Ministros Evangélicos del Valle de Sula, quienes oficiaron y respaldaron el evento.
Las parejas provenían de distintas zonas de Santa Bárbara, Atlántida, Cortés, Yoro y Francisco Morazán. También se unieron contrayentes de países como Estados Unidos, Brasil, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Corea del Sur, demostrando el alcance internacional de la actividad.