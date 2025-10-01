Bodas de Caná: pareja perdió sus ahorros en Koriun, pero ganó una casa

San Pedro Sula

Edwuin Omar y Angélica Martínez sellaron su unión en matrimonio el pasado mes de septiembre durante las Bodas de Caná organizadas por la Municipalidad de San Pedro Sula. La ceremonia eclesiástica tuvo lugar en la iglesia de Cristo Ebenezer, ubicada en el segundo anillo periférico de la ciudad.

Como parte del evento, la pareja resultó ganadora de una vivienda valorada en más de un millón de lempiras, rifada por la comuna sampedrana. La noticia fue recibida con enorme emoción por los recién casados.

“Nosotros habíamos ahorrado un dinero y parte de nuestras liquidaciones de trabajo las invertimos en la empresa Koriun; lamentablemente perdimos ciento treinta mil lempiras y estábamos tristes, sin saber qué íbamos a hacer. Hoy nuestras aspiraciones fueron llenadas por Dios”, relató Edwuin.

Por su parte, Angélica manifestó: “Dios honra a los que le honran (...) Dios es maravilloso. Esto no es suerte, es la bendición de Dios”.