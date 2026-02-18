Graduada con 99% realizará pasantía en Alemania

San Pedro Sula, Honduras.

Ashley Jackeline Pineda es una joven ejemplar que, a sus 18 años, ha logrado sobresalir en un área históricamente dominada por hombres, derribando estigmas y demostrando que con esfuerzo, disciplina y determinación los sueños pueden hacerse realidad. Originaria de Puerto Cortés, Pineda ingresó al Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) en 2023 para estudiar el Bachillerato Técnico Profesional en Refrigeración y Aire Acondicionado, siguiendo el ejemplo de su padre. Desde entonces, asumió el compromiso de dar lo mejor de sí en cada asignatura, logrando destacar por su excelencia académica, carisma, espíritu de servicio y buena conducta. Fueron estas cualidades la que la llevaron a formar parte del grupo de jóvenes seleccionados para el programa de intercambio que el centro mantiene desde 2022 con escuelas técnicas de Alemania. Pineda compartió que, aunque esta es una oportunidad única, el camino no ha sido fácil, pues uno de los requisitos principales es mantener un promedio igual o superior a 91% durante sus tres años de estudio, así como recibir clases extracurriculares del idioma alemán.

"El proceso comenzó hace dos años, cuando estábamos en décimo grado. No ha sido fácil, nos ha tocado quemarnos las pestañas como decimos coloquialmente, pero estoy muy agradecida, ya que no esperaba contar con esta oportunidad", dijo sonriente. En su primer año Pineda alcanzó un promedio de 93%, formando parte de los alumnos más destacados de la institución, mientras que en 2024 este subió a 96% y fue incrementando hasta graduarse con un promedio de 99% en 2025, el más alto de su promoción. La joven relató que ya dominaba el idioma inglés, ya que sus padres, con mucho esfuerzo, la inscribieron en una escuela bilingüe, y luego de ser incluida en el programa, asumió el desafío de aprender un tercer idioma, logrando llegar al nivel B2 de alemán. Consultada acerca cómo logró mantener su excelencia académica y cómo es ser mujer en una carrera integrada mayormente por hombres, expresó al principio creyó que sería más difícil, pero que en el centro encontró docentes que no solo le trasmitieron sus conocimientos, sino que también la acompañaron y guiaron. "Muchas veces las personas no tienen la misma fe en las mujeres que en los hombres en esta área, sin embargo, descubrí que no es tan difícil como parece. Durante mi práctica profesional puede desenvolverme y demostrar todas mis habilidades, me trataron muy bien y tuve el mismo trato que cualquier otra persona", contó.