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Aguas de San Pedro reporta suspensión temporal del servicio en varios sectores de la ciudad

Suspensión de la energía eléctrica provoca interrupcion del servicio de agua en varias zonas de San Pedro Sula

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 08:31 -
  • Laura Amaya
Aguas de San Pedro reporta suspensión temporal del servicio en varios sectores de la ciudad

Suspensión eléctrica provoca interrupción del servicio de agua en varias zonas de San Pedro Sula

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula

La empresa Aguas de San Pedro (ASP) informó este jueves sobre la interrupción temporal del servicio de agua potable en varias zonas de San Pedro Sula, debido a una falla en el suministro eléctrico que afecta el funcionamiento de su sistema de distribución.

Según el comunicado oficial, la suspensión del servicio afecta a los sectores de Carmen Inva, Los Naranjos, El Limonar, Santa Martha, Toledo, Santa Clara, Los Jícaros, El Porvenir, Lomas de San Juan y comunidades aledañas.

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Asimismo, se reportan afectaciones en los barrios El Centro, Guamilito, Las Acacias, Palos Verdes, Paz Barahona, La Guardia, San Luis, Unión, Lempira Centro, San José V, Smith, Aurora, Cabañitas, Montefresco y Trejo, cuarta etapa.

La empresa explicó que la suspensión obedece a una interrupción del servicio de energía eléctrica, situación que impide la operación normal de los equipos de bombeo encargados de abastecer agua a estas zonas.

Aguas de San Pedro hizo un llamado a la población de los sectores afectados a realizar un uso racional del agua mientras se restablece el suministro

Aguas de San Pedro hizo un llamado a la población de los sectores afectados a realizar un uso racional del agua mientras se restablece el suministro

 (Foto: LA PRENSA)

ASP indicó que el servicio será restablecido una vez que se normalice el suministro eléctrico que alimenta sus instalaciones y permite la distribución del recurso.

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Asimismo, la institución pidió comprensión a los usuarios afectados mientras se resuelve la incidencia técnica y se restablecen las operaciones de manera habitual.

La empresa recomendó a la población hacer un uso racional del agua almacenada mientras se supera la emergencia y reiteró que mantiene monitoreo constante de la situación para reanudar el servicio lo antes posible.

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Redacción web
Laura Amaya

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