Show Aéreo 2026 combinará espectáculo y solidaridad

San Pedro Sula

La emoción de la aviación volverá a tomar los cielos de la capital industrial con el Show Aéreo 2026, un evento que promete entretenimiento para toda la familia mientras apoya una noble causa social.

La exhibición se llevará a cabo el sábado 20 y domingo 21 de junio en la Base Aérea Coronel Armando Escalón Espinal, ubicada en el municipio de La Lima, Cortés, donde miles de asistentes podrán disfrutar de emocionantes demostraciones aéreas, exhibiciones de aeronaves y equipo militar, actividades recreativas, zonas gastronómicas y diversas atracciones diseñadas para toda la familia.

Los organizadores destacaron que el evento tiene como principal objetivo recaudar fondos para fortalecer los programas de salud que desarrolla la Fundación Ruth Paz, institución que brinda atención médica especializada a miles de hondureños.

“Cada boleto adquirido representa un aporte directo para continuar llevando servicios de salud a quienes más lo necesitan”, señalaron durante la presentación de la actividad. Durante ambas jornadas diurnas, que se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, los visitantes podrán conocer de cerca diferentes aeronaves y disfrutar de demostraciones que acercarán al público al mundo de la aviación.

El costo de entrada será de 200 lempiras para adultos y 150 lempiras para jóvenes entre 9 y 15 años. Los niños de 0 a 8 años podrán ingresar de manera gratuita. Como una de las principales novedades de esta edición, el sábado se realizará un Show Nocturno de 7:00 de la noche a medianoche, ofreciendo una experiencia distinta con espectáculos y actividades especiales para los asistentes. El ingreso para esta jornada tendrá un valor de 300 lempiras.

Además, estará disponible un Pase VIP con un costo de 500 lempiras, que incluirá acceso a las actividades de ambos días y al espectáculo nocturno del sábado.