Voluntario de Cruz Roja asiste parto de emergencia y salva a recién nacida

San Pedro Sula, Honduras.

La mañana del martes 16 de junio comenzó como cualquier otra para Jasson Reyes, un voluntario de la Cruz Roja en Chamelecón, que nunca imaginó que minutos después tendría que enfrentar una carrera contra reloj para traer una nueva vida al mundo.

Apenas había llegado a la oficina de la institución cuando una mujer ingresó apresurada en busca de ayuda. Con evidente desesperación, solicitó una ambulancia para trasladar a su hija embarazada al hospital. Sin embargo, la única unidad disponible en la zona había salido minutos antes a atender otra emergencia.

La preocupación en el rostro de la mujer dejaba claro que el nacimiento podía ocurrir en cualquier momento, por lo que Reyes tomó un botiquín de emergencia, una bata y salió apresurado junto a una compañera, Gabriela Carranza, para asistir a la futura madre.

Al llegar a la vivienda, Reyes se encontró con una escena que confirmó la urgencia del caso. La joven estaba en una fase avanzada del trabajo de parto y ya no era posible esperar una ambulancia.

“Cuando entramos escuchamos un grito agonizante que nos preocupó y pensamos que el bebé ya había nacido, pero al entrar al cuarto vimos que todavía estaba con contracciones”, recordó.

El voluntario, de 30 años, relató que la situación se complicó un poco porque la madre, asustada, intentaba contener el avance del parto cerrando las piernas, debido al miedo de que algo pudiera salir mal si no lograba llegar a tiempo a un centro asistencial.

Mientras se colocaba los guantes y la bata, Reyes comenzó a tranquilizarla. Le explicó que tendría que dar a luz en casa, ya que si esperaban más tiempo la vida de ambas podría correr peligro. Así que le indicó cómo respirar y cuándo pujar para facilitar el nacimiento.