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Los héroes detrás de la Media Maratón: servicio y seguridad en acción

Cruz Roja, Bomberos y cuerpos policiales garantizaron seguridad y atención durante la Media Maratón de Diario La Prensa.

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 07:30 -
  • Cinthya Ortíz
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La Media Maratón de Diario La Prensa, realizada esta mañana en San Pedro Sula, fue mucho más que una competencia deportiva. El evento se convirtió en un ejemplo de organización y trabajo en equipo gracias a la labor de la Cruz Roja Hondureña, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula y al apoyo de la Policía Nacional de Tránsito y la Policía Municipal.

 Foto Santiago Lara
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Mientras los corredores desafiaban sus límites, brigadas de la Cruz Roja Hondureña y del Cuerpo de Bomberos atendieron casos de deshidratación, calambres y otras emergencias asociadas al esfuerzo físico. Su presencia permitió brindar atención inmediata y profesional, contribuyendo a que la jornada transcurriera sin incidentes de consideración.

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Su presencia permitió brindar atención inmediata y profesional, contribuyendo a que la jornada transcurriera sin incidentes de consideración.

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Por su parte, agentes de la Policía Nacional de Tránsito y de la Policía Municipal desempeñaron un papel fundamental para mantener el orden y la seguridad de competidores y espectadores. Mediante operativos de control vial y vigilancia en los puntos de mayor afluencia, garantizaron que el evento se desarrollara en un entorno seguro y con una circulación fluida.

 Foto Héctor Emilio Paz
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Hubo casos aislados de calambres en las piernas entre los corredores participantes, pero fueron inmediatamente asistidos por miembros de la Cruz Roja Hondureña.

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Cada uno de los participantes que necesitaron asistencia de las fuerzas vivas fueron bien atendidos.

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Mediante operativos de control vial y vigilancia en los puntos de mayor afluencia, garantizaron que el evento se desarrollara en un entorno seguro y con una circulación fluida.

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La presencia de las instituciones de servicio y seguridad de la comunidad brindó, una vez más, confianza y tranquilidad a los asistentes durante el desarrollo de este magno evento.

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La coordinación entre estas instituciones evidenció que detrás de cada gran evento deportivo existe un esfuerzo conjunto orientado al bienestar de la comunidad. La Media Maratón no solo celebró el espíritu deportivo, sino también la vocación de servicio y el compromiso de quienes velan por la salud y la seguridad de la población.

 Foto Héctor Emilio Paz
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La Media Maratón no solo celebró el espíritu deportivo, sino también la vocación de servicio y el compromiso de quienes velan por la salud y la seguridad de la población.

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