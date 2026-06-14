Los héroes detrás de la Media Maratón: servicio y seguridad en acción

La Media Maratón de Diario La Prensa, realizada esta mañana en San Pedro Sula, fue mucho más que una competencia deportiva. El evento se convirtió en un ejemplo de organización y trabajo en equipo gracias a la labor de la Cruz Roja Hondureña, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula y al apoyo de la Policía Nacional de Tránsito y la Policía Municipal.