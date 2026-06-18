“Cuando me paguen, voy a comprar un bajo para tocar en la iglesia”: la promesa de fe del policía Yorbic Vallecillo

El joven policía combinaba su servicio a la patria con su devoción espiritual, ya que era un miembro activo de una congregación cristiana. Su padre confirmó que, tras un tiempo de enfriamiento espiritual, Vallecillo había tomado una de las decisiones más importantes de su vida. “Hace poco se había reconciliado con el Señor”, concluyó el líder evangélico, mientras amigos y compañeros de su hijo lloraban sobre su féretro y el de las otras víctimas.