“Cuando me paguen, voy a comprar un bajo para tocar en la iglesia”: la promesa de fe del policía Yorbic Vallecillo

El padre de Yorbic Adony Vallecillo, uno de los siete agentes policiales que perdieron la vida en el accidente de tránsito ocurrido ayer en la carretera CA-5, a la altura de El Rodeo, Comayagua, se presentó en la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 de Danlí, donde permanece el cuerpo de su hijo, y compartió el profundo dolor que atraviesa su familia tras la tragedia.
Visiblemente afectado, el hombre, quien ejerce como pastor evangélico, habló sobre el vacío que deja la pérdida de su hijo. “Es algo muy difícil de asimilar y aceptar. En momentos como este, solo Dios puede darnos la fortaleza necesaria para seguir adelante. El dolor que sentimos es inmenso, una herida profunda en el corazón”, expresó entre lágrimas y con la voz quebrada.
Vallecillo era originario de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán. Además, era el segundo de cinco hermanos y apenas sumaba ocho meses de pertenecer a la institución policial.
“Mi alegría y contentamiento es que él se fue con el Señor”, afirmó el progenitor, encontrando un refugio espiritual en medio de la pesadilla que hoy vive su familia.
Como pastor de una iglesia, el consternado padre relató el ambiente en el que creció el joven agente, destacando los valores que le inculcó desde la infancia.
“Yo soy un pastor evangélico, he sabido criar a mis hijos en unidad y en armonía; mis hijos en este momento están completamente quebrantados”, describió al hablar del impacto que ha causado la noticia entre sus familiares, quienes no asimilan la tragedia. En la imagen, agentes policiales lloran frente a los ataúdes de sus compañeros.
Respecto al compromiso de su hijo con la seguridad del país, destacó que Vallecillo “se sentía bien, con mucha voluntad y con mucha responsabilidad” dentro de las filas policiales. Imagen de la tragedia ocurrida ayer en la carretera CA-5.
Asimismo, compartió una conversación que él y su hijo sostuvieron ayer, antes de la tragedia, la cual sellaba un pacto de fe. “Las últimas palabras que me dijo ayer fueron: ‘Papi, cuando me paguen voy a comprar un bajo eléctrico para tocar en la iglesia’”, rememoró con profundo dolor. Imagen de la tragedia ocurrida ayer en la carretera CA-5.
El joven policía combinaba su servicio a la patria con su devoción espiritual, ya que era un miembro activo de una congregación cristiana. Su padre confirmó que, tras un tiempo de enfriamiento espiritual, Vallecillo había tomado una de las decisiones más importantes de su vida. “Hace poco se había reconciliado con el Señor”, concluyó el líder evangélico, mientras amigos y compañeros de su hijo lloraban sobre su féretro y el de las otras víctimas.
Tras la tragedia, la Policía Nacional de Honduras lamentó el fallecimiento de los siete agentes. Entre las víctimas identificadas figuran Delmi Espinoza, Keylin Benavides, Esmelin Herrera, Yorbic Vallecillo, Nelson Sosa, Dulce Suárez y Nora Mejía. En el hecho resultaron heridos otros policías, quienes fueron llevados de inmediato a diferentes centros asistenciales. Varios de ellos ya fueron dados de alta, mientras que otros permanecen en estado delicado.