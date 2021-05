Empieza vacunación anticovid con o sin cita en el IHSS

San Pedro Sula.

La vacunación contra el covid-19 para los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula y los municipios aledaños se inicia hoy a partir de las 8:00 am.

Los centros de vacunación habilitados para que los afiliados mayores de 60 años y de 18 a 59 años con enfermedades de base acudan son: el hospital regional del Seguro Social, clínica periférica de Calpules específicamente para los pacientes oncológicos, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (en el valle de Sula (Unah-vs) Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) e Injupemp para los jubilados.

También se estará inmunizando a los colaboradores de Cervecería Hondureña, Zip Calpules, Zip San José, Zip Villanueva, Zip Búfalo y Zip Río Nance.

Capacidad

En la zona norte se les inyectará la primera dosis de la vacuna anticovid a más de 80,000 derechohabientes.

Omar Jananía, gerente del hospital del IHSS en San Pedro Sula, dijo que “vamos a tener la capacidad de vacunar a unas 1,500 personas diarias, pero recordemos que San Pedro Sula es un poco diferente a la zona centro sur porque nosotros debemos atender también a una cantidad de empleados que tienen diferentes enfermedades en las maquilas”.

Reiteró que a quienes se les aplicará la primera dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca son los empleados o afiliados directos mayores de 60 años, y de 18 a 59 años con una comorbilidad (diabetes, hipertensión, asma y obesidad). Además de los jubilados de IVM y de Injupemp.

El horario de vacunación es de 8:00 am a 4:00 pm. “Se ponen estos horarios porque la vacuna no puede estar tanto tiempo en refrigeración portátil, no se puede abrir un frasco y dejar una vacuna, se tiene que colocar porque si no se deteriora”.

Jananía dijo que en los centros de vacunación se atenderá a los afiliados que obtuvieron la cita a través de la página electrónica de la institución y también a quienes no tienen una.

“El sistema está saturado y pueden perder la oportunidad de vacunarse. Pueden llegar sin cita siempre que cumplan con los requisitos que son mayores de 60 años y de 18 a 59 con enfermedades de base. Les solicitamos que cumplan con el orden, con las medidas de bioseguridad y que sigan las instrucciones”, recomendó el doctor.

Estas más de 80,000 dosis se prevé que sean aplicadas en diez días, según las autoridades del Seguro Social. En la primera quincena de junio se estima que lleguen los demás frascos con el preventivo que serán inyectados a los afiliados que no tienen comorbilidades.

El Seguro Social inició el martes la vacunación de sus derechohabientes en Tegucigalpa, Juticalpa, Olancho y la zona sur del país.

Óscar Díaz, médico intensivista y jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital del IHSS en San Pedro Sula, dijo que “cada persona que entra es un drama personal de cómo esta enfermedad impacta sobre ellos, su familia y todos los demás. Luchar por sobrevivir es un reto que todos tenemos que enfrentar”.

“Lo más importante es prevenir, y la mejor prevención que podemos tener disponible es que nos vacunemos. No hay que tener miedo de las vacunas para evitar tener que vernos en una situación tan difícil como estar en una unidad de cuidados intensivos”, manifestó Díaz.

Más datos

- Los derechohabientes con enfermedades de base que no están en el sistema y son tratados en clínicas privadas y no han actualizado los datos serán vacunados en junio cuando se concluya esta jornada.

- 167,000 afiliados directos de la industria maquiladora tiene el IHSS en el valle de Sula.