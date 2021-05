¿Cuáles son los puntos de vacunación del IHSS?

San Pedro Sula.



El fin de semana pasado comenzaron a llegar los lotes de vacunas AstraZeneca contra el covid-19 que el Instituto Hondureño de Seguridad Social adquirió para sus afiliados a nivel nacional, por lo que este martes 25 de mayo arrancará la vacunación de los asegurados.



El Seguro Social ha designado distintos puntos de vacunación para los pacientes, cada uno de estos lugares atenderá a distintos grupos.



Los afiliados al IHSS deberán agendar su cita de vacunación en el sitio www.ihss.hn o llamando al teléfono 263-4647.



Cabe mencionar que la mayoría de pacientes renales del IHSS ya fueron vacunados entre los primeros grupos de riesgo, aunque los que aún no reciben la inmunización deben presentarse en los hospitales del Seguro Social.



Por otra parte, los pacientes con cáncer serán vacunados sin cita en en las salas de Oncología en la Clínica Periférica de Calpules, en San Pedro Sula, y en la Clínica Periférica No.1 de Tegucigalpa.



En esta jornada de vacunación se inoculará a los mayores de 60 años y a personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades.

Puntos de vacunación por ciudad

San Pedro Sula

- Edificio Injupemp para jubilados de Injupemp

- CCIC para jubilados del IHSS y personas de entre 18 y 59 años con enfermedades de base

- Unah-vs para jubilados del Inpreunah y mayores de 60 años que siguen laborando



En el Injupemp habrá dos puntos de vacunación de manera peatonal; en la Cámara de Comercio serán cinco: tres peatonales y dos vehiculares; en la Unah-vs serán tres peatonales y dos vehiculares.



Katia Danilov, relacionadora pública del IHSS, explicó que en San Pedro Sula se retrasarán un par de días las jornadas de vacunación, debido a que la página web aún no se ha habilitado, por lo que darán espacio para que las personas puedan ir agendando su cita, ya que solo se atenderá a afiliados que hayan apartado su cupo y no por orden de llegada.



Agregó que los ciudadanos no se deberán preocupar por perder su cupo, ya que por eso se está trabajando con cita. Las personas podrán llegar hasta media hora antes de su cita. Asimismo, recordó a los afiliados que deben guardar las medidas de bioseguridad, así como el distanciamiento físico.



En cuanto a las personas con enfermedades de base que están afiliadas al IHSS, pero que nunca han registrado sus patologías en el Seguro Social, deberán actualizar su expediente médico con una constancia de su médico tratante.



Con la primer jornada de vacunación se inoculará a más de 200 mil derechohabientes del IHSS, pero la cifra continuará a medida vayan llegando los otros lotes de la vacuna AstraZeneca.

Tegucigalpa

A partir del 25 de mayo:

- Unitec

Mayores de 60 años

Horario: 8:00 am a 4:00 pm



- Universidad Pedagógica (UPNFM)

Jubilados del Injupemp

Horario: 8:00 am a 4:00 pm



- Universidad Autónoma (Unah)

Jubilados del IHSS e Inpreunah

Horario: 8:00 am a 4:00 pm



- Universidad Católica (Unicah)

De 18 a 59 años con comorbilidad

Horario: 8:00 am a 4:00 pm

Juticalpa

A partir del 25 de mayo

- Estadio Ramón Brevé

Derechohabientes de 18 a 59 años con comorbilidad, mayores de 60 años cotizantes y jubilados del IHSS, Injupemp e Inpreunah

Horairo: 8:00 am a 4:00 pm

Choluteca

A partir del 25 de mayo

- Campo Agach

Derechohabientes de 18 a 59 años con comorbilidad, mayores de 60 años cotizantes y jubilados del IHSS, Injupemp e Inpreunah

Horario 8:00 am a 4:00 pm

Catacamas

A partir del 4 de junio

- Cámara de Comercio e Industria

Derechohabientes de 18 a 59 años con comorbilidad, mayores de 60 años cotizantes y jubilados del IHSS, Injupemp e Inpreunah

Horario: 8:00 am a 4:00 pm