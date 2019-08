Conductores no respetan las señales viales en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



Cruzar los semáforos en rojo, hacer virajes a la izquierda en zonas prohibidas, saltarse las medianas y aparcarse en las aceras siguen siendo las faltas que más cometen los sampedranos.



Las acciones son repetitivas y muchas veces “de milagro” no han ocurrido grandes tragedias.



Es en estos sitios donde la Policía de Vialidad y Transporte y la misma Policía Municipal tienen que vigilar que se cumpla la Ley y aplicar las sanciones correspondientes, pero no es así.



Los sampedranos se quejan porque mientras muchos incumplen las normas, en otros sitios los policías municipales abusan con el uso de la grúa, y lo más lamentable, ya no se sabe a quien recurrir porque nunca le dan la razón al contribuyente, asegura Pedro Méndez.



Con el inicio de clases en las escuelas bilingües, el tráfico se vuelve más pesado en horas pico y de acuerdo con los especialistas provoca que se cometan más faltas viales.

No hay presencia policial, irrespetan señales, saltan medianas y contravías en las calles de Barandillas.

El comisario Miguel Villatoro, coordinador operativo de Vialidad y Transporte, explica que hay imprudencias de los peatones, motociclistas y conductores y el irrespeto a la señalización vial.



A juicio de Villatoro es cultural porque pese a las campañas y charlas, los sampedranos cometen repetidamente esas faltas.



Para el comisario uno de los grandes problemas es que van con tiempo muy limitado a sus trabajos o a las escuelas, por eso se pasan los semáforos en rojo. Igualmente, la población universitaria trata de llegar a sus clases y muchos no respetan las señales, asegura.



Recomendó a las personas que recuerden que la luz amarilla es advertencia para detenerse no para cruzar. Destacó que a diario los conductores deben tener presente el respeto a la señalización vial que la Ley de Tránsito establece porque la ciudad está en crecimiento y por ende el parque vehicular.



Recordó que pasarse el semáforo en rojo e irrespetar las señales tiene una sanción de 600 lempiras. Los rapiditos son los que más abusan en cruzar los semáforos en rojo.

“Muchos accidentes pueden evitarse si respetamos la señalización vial”, opina el exalcalde sampedrano, Roberto Larios.

Petición

LA PRENSA realizó un recorrido por la ciudad donde los ciudadanos se quejan porque en los últimos meses se ven afectados porque no pueden ni siquiera aparcarse en los bordillos pintados de azul.



Un ejemplo es lo que viven en el barrio Los Andes en las cercanías del Instituto Hondureño de Transporte (IHT).



“Es importante que el alcalde Calidonio haga una supervisión de esa dependencia porque en la 5 calle, 11 y 12 avenida de Los Andes hay bordillo pintado de azul y los guardias no dejan aparcarse a la gente con el argumento que el dueño de un edificio que está a la vuelta le paga a la alcaldía por ese parqueo”, afirma María Méndez una sampedrana.



Según María, el problema es que inmediatamente llega la grúa pese a que es una zona pública pintada de azul y se llevan los carros. Las empresas se adueñan de las calles y explican que ellas pagan a la alcaldía, cobro que en todo caso no está en ninguna ordenanza. También los pobladores del barrio Barandillas piden presencia policial ya que con el cierre de calles por la construcción del puente a desnivel muchos vehículos están recorriendo las avenidas y calles en contravía.