Rolando Argueta se niega a izar bandera azul turquesa en acto solemne del Poder Judicial

La negativa del presidente del Poder Judicial, Rolando Edgardo Argueta Pérez de utilizar la bandera color turquesa, tal y como fue adoptado en la actual administración de gobierno central, quedó evidenciado hoy en el acto ceremonial del inicio de las fiestas patrias, al izar nuevamente la bandera color azul marino como se usó desde antaño.

El máximo representante de este poder del Estado, sobre este tópico adujo que “ya están en confección las nuevas banderas, hay un lote importante en existencia de las actuales banderas (azul marino), pero estamos en el proceso de renovación”.

En relación a su no asistencia a la primer convocatoria del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), Argueta reiteró que no acudió al llamado de la presidenta Xiomara Castro por que viajó a América del Sur a una Feria Iberoamericana Judicial.

Es “necesario desde el punto de vista de lo que regula la actual ley que fue aprobada en el 2011, por cuanto seamos consecuentes o no en cuanto a que nos guste el contenido de una ley, estamos en la obligación de cumplirla mientras tanto no haya una revocación de la misma”, dijo en esto en relación a la nueva convocatoria que ha girado la mandataria para hoy a las 2:00 de la tarde.