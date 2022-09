Luis Redondo: “No hay prisa para aprobar la nueva ley del CNDS”

La Presidencia de la República no informó sobre la agenda de la primera sesión del Consejo.

Luis Redondo mencionó que los consensos para aprobar la nueva Ley Nacional de Defensa y Seguridad continúan y no hay prisa por aprobar la normativa enviada desde el Ejecutivo.

“Nosotros no tenemos prisa, lo que tenemos prisa es para resolver la seguridad del Estado y para eso nos vamos a reunir. Hubiera querido que nos reuniéramos con una nueva ley, pero no se pudo, vamos en colaboración y no en subordinación”, pormenorizó Redondo.

“Estamos en diferentes consensos en vista que hubo muchas apreciaciones equivocadas”.

El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, dijo que “la presidenta se ve obligada a convocar ante la falta de consensos en el Congreso, en base a ello se convocó nuevamente para desarrollar temas relacionados con defensa y seguridad”.

La bancada del Partido Nacional volvió a sentar su posición respecto a ley y a través de un comunicado enlistó los artículos por los cuales no apoyan la normativa.

De acuerdo con el partido de oposición, la ley es “una amenaza contra los principios democráticos y la libre expresión”.La bancada del partido de la estrella solitaria criticó los procesos de clasificación y desclasificación de información.