Exigen socialización de nueva ley de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad

Tegucigalpa. Las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH) le cierran las puertas a la aprobación de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional si antes no se lleva a cabo una profunda socialización y la supresión de artículos considerados lesivos.

Los parlamentarios de las tres bancadas exhortaron a la directiva a discutir de debida manera el dictamen y lograr los consensos necesarios con todos los sectores y fuerzas políticas del Congreso Nacional.

“Así como está la ley no la vamos a apoyar, mientras no se lleve a cabo un consenso y se eliminen todos los abusos, excesos, concentración de poder y que se quite toda la preocupación que tenemos sobre que nos lleven a una Nicaragua”, expresó Tomás Zambrano, jefe de bancada del PN.

El diputado liberal Yuri Sabas enfatizó que “nosotros de manera clara no podemos apoyar una ley que afecte ninguna institución”

El congresista Tomás Ramírez, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, aseveró que “lo único que pedimos es que se le den los tres debates para que la población hondureña se dé cuenta de qué se trata esa ley, siempre ha habido voluntad y el hecho de pedir los tres debates no es malo, nosotros somos defensores del pueblo”.