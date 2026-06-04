Tacos de birria: la receta ideal para disfrutar el Mundial 2026

La inauguración del próximo Mundial de Fútbol 2026 será un momento único para reunir a la familia y amigos en casa, y qué mejor manera de disfrutarlo que con un platillo lleno de sabor y tradición. Los tacos de birria, con su mezcla de especias, carne jugosa y tortillas doradas en el adobo, son la opción perfecta para acompañar la emoción de los primeros partidos.

Esta receta de la chef Laura Morales combina lo mejor de la cocina mexicana con un ambiente festivo, ideal para compartir mientras se vive la pasión del fútbol.

Además de ser irresistibles, los tacos de birria se preparan con ingredientes accesibles y un proceso que permite organizarse con anticipación, dejando todo listo para el gran día.

El resultado es un platillo que no solo saciará el apetito, sino que también se convertirá en parte de la celebración: cada mordida será un gol de sabor que hará vibrar a todos los presentes. Una receta pensada para que la inauguración del Mundial de este 11 de junio se disfrute con el mismo entusiasmo dentro y fuera de la cancha.

Receta Tacos de birria

Por Chef Laura Morales

Ingredientes​​​​​

Ingredientes para el adobo: 6 chiles guajillos secos, 4 chiles ancho secos, 1 cebolla en cuartos, 10 dientes de ajo, 2 cucharadas de jengibre rallado, 8 tazas de agua, 2 cucharadas de vinagre blanco, c/n sal y pimienta, 1½ cucharadita de orégano, 1 cucharadita de comino, 1 cucharadita de canela, 3 clavos de olor y 3 hojas de laurel.

Ingredientes para la carne: 1 lomo de res de 2 libras, c/n sal y pimienta, 2 tazas de adobo, 1 taza de salsa barbacoa, 1 taza de cebolla blanca picada fino, 1/3 taza de cilantro fino picado, c/n aceite vegetal, 16 tortillas de maíz amarillo, rodajas de limón para servir.

Paso a paso: En un comal rostizar los chiles guajillos secos y los chiles ancho secos por 5 minutos.Pasar a una cacerola y añadir la cebolla, el ajo, el jengibre rallado y 6 tazas de agua. dejar romper hervor. Cocinar hasta que los chiles estén suaves, colar.

Licuar la mezcla anterior con vinagre blanco, sal y pimienta, orégano, comino, canela, clavos de olor, hojas de laurel, y 2 tazas de agua. Retirar y dejar enfriar antes de utilizar.Sazonar con 2 cucharadas de sal la carne.

Marinar con el adobo y la salsa barbacoa refrigerar al menos por 4 horas.Precalentar el horno a 300 °F. Transferir la mezcla del adobo y la carne a un molde para horno, hornear por 4 horas.Retirar y desmenuzar el lomo, reservar.

Regresar el caldo de adobo a una olla y hervir 20 minutos, salpimentar.Bañar la carne desmenuzada con ½ taza del caldo de adobo barbacoa. Reservar.Mezclar la cebolla, cilantro fino y salpimentar al gusto.Calentar una sartén antiadherente con aceite a fuego medio.

Mojar las tortillas en la salsa de adobo barbacoa, luego llevar a la sartén. Rellenar con la carne y voltear la tortilla formando el taco, dejar por 1 a 2 minutos por lado.Servir los tacos con la mezcla de cebolla y cilantro, limones y más del adobo barbacoa para remojar los tacos.