Brochetas de pollo con miel y especias: receta fácil y deliciosa

Las brochetas de pollo son una opción versátil y deliciosa que combina la jugosidad de la carne con una mezcla de especias y miel que realza su sabor. Esta receta, propuesta por la Chef Nelly Handal, es ideal para quienes buscan un platillo sencillo de preparar, pero lleno de carácter, perfecto para reuniones familiares o cenas informales.

El contraste entre el dulzor de la miel y el toque picante del chile seco aporta equilibrio y profundidad a cada bocado. Además, estas brochetas pueden acompañarse con ensaladas frescas, arroz o vegetales asados, lo que las convierte en una alternativa práctica para distintas ocasiones.

Su preparación rápida y el uso de ingredientes de fácil acceso hacen de esta receta una opción ideal para cualquier cocina. El toque de curry y salsa soya añade matices de inspiración internacional que transforman un clásico en un plato moderno y lleno de sabor.

Ingredientes: 4 pechugas de pollo deshuesadas, 1 cucharada de miel, ¼ cucharadita de paprika, ¼ cucharadita de ajo en polvo, ¼ cucharadita de curry, 1 cucharadita de salsa soya, 1 pizca de pimienta cayena, 4 cucharadas de aceite de oliva, Jugo de ½ limón, Palitos de bambú para brochetas (cantidad necesaria), 1 chile picante seco en polvo.

Preparación: Corte las pechugas de pollo en cubos y reserve.En un tazón, mezcle la miel, la paprika, el ajo en polvo, el curry, la salsa soya, la pimienta cayena y el jugo de limón.Incorpore el pollo a la mezcla y revuelva hasta que quede bien cubierto.

Arme las brochetas utilizando los palitos de bambú.Caliente el aceite de oliva en una sartén grande y selle las brochetas durante 10 segundos por cada lado.

Continúe la cocción durante unos 10 minutos, o hasta que el pollo esté completamente cocido y dorado.Antes de retirarlas del fuego, agregue el chile picante seco en polvo.Sirva calientes.