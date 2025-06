"Todos somos responsables, la sociedad también": director de Tránsito sobre venta ilegal de licencias

Tegucigalpa, Honduras.

Sí, tenemos más de 30 policías que se han sancionado, no solo policías, incluso personas que se dedican a otro tipo de gestiones administrativas. En el reportaje, no señala nombres, no dice nombres, no dice apellidos. Establecemos o inferimos que el Ministerio Público en su debido momento pues va a citar a la persona que hace este tipo -de reportajes- o le va a mandar al medio de comunicación algún tipo de solicitud para que haga una descripción de las personas a quien él contactó.

Estas personas que usted menciona que se convierten en un arma al conducir, ¿también se debe a que tienen licencia sin necesidad de hacer un examen o someterse a una práctica?

Puede ser. Hay algunos que no tienen licencia. Bajo los efectos de alcohol, no tiene consciencia. El tema de las causas de los accidentes en su mayoría es el factor humano porque usted decide si conduce bajo los efectos del alcohol usted decide si le imprime una velocidad más allá de las permitidas. Usted decide si no usa el cinturón, usted decide si no usa el casco, usted decide si en una intersección hace el alto o no lo hace, respeta el semáforo o no lo respeta, lleva niños en una motocicleta o no lo lleva.

¿Ve relación el tráfico con este tema de las licencias viales? ¿Hay una relación de por qué hay tanto tráfico?

El tráfico son varios factores. Por ejemplo, en Tegucigalpa, el parque vehicular está diseñado para 250 mil vehículos y hay 800 mil. El tema, hablábamos antes de la licencia, hoy estamos haciendo brigadas. Estamos a disposición de la licencia, o sea, para que el ciudadano no diga que no tiene acceso y ya fuimos a San Lucas, vamos a inaugurar en Yuscarán las oficinas de emisión. O sea, nosotros estamos poniendo a disposición de lo más cercano a lo que es al ciudadano.

¿Qué mensaje le envía a la ciudadanía?

Que no se deje inmutar por personas que de una u otra manera están cometiendo ilícitos, sométase a los procesos. Recuerde que el proceso de certificación y capacitación en vialidad para manejo implica que usted está dando a conocer que tiene las capacidades y tiene las habilidades. Por lo tanto, le solicitamos que vayan a las oficinas de la División Nacional y cualquier denuncia también tenemos un número de teléfono 33 99 46 00, para que la ciudadanía sea parte de la solución.

¿Qué pasa con los implicados tras la investigación del Ministerio Público?

Se somete a requerimiento fiscal ante el Tribunal correspondiente y se le deduce la responsabilidad si existen todos los elementos necesarios que se aportaron en el expediente investigativo y que haya cometido el ilícito.