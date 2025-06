$!“Aquí también las venden”: estalla ola de denuncias tras investigación de LA PRENSA sobre licencias

Choluteca, Honduras.

La frustración de los ciudadanos se traduce en mensajes contundentes. “¿Hasta cuándo esta institución dejará de ser corrupta?”, “Por eso tantos accidentes, conductores que ni las señales entienden”, “Sabemos que la corrupción siempre existió, pero en los últimos dos años se ha vuelto una cueva de ladrones. Esto no puede continuar, la gente no va a aguantar mucho más”, escribieron.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), explicó que este problema es sistemático y aunque vean mil gobiernos más no se va a solucionar mientras no se tomen medidas adecuadas.

Otro de los comentarios más recurrentes entre los internautas fue la relación directa entre el tráfico de licencias y el alto número de accidentes de tránsito. Señalaron que muchas personas obtienen el documento sin pasar por exámenes teóricos, prácticos o médicos, lo que las convierte en un peligro para sí mismas y para los demás en las carreteras.

"Por eso abundan los accidentes de carro y motos a diario en este país, todo es una mafia pero no saben el peligro en darles licencias a locos que ni han pasado pruebas de manejo y psicológicos", "Para mí que debería haber una supervisión del extranjero, quesea gente honrada y sería", "Ahora ya saben porque hay tanto accidentes en motos y carros... porque solo pagan y no conocen las leyes del tránsito ahora entienden por qué tanto muerto por accidentes", mencionaron los internautas.

"Eso no les debería de asombrar corrupción en la DNVT siempre hubo, por eso es que hay demasiados accidentes porque anda manejando gente inexperta o si no vean cuantos buseros andan carros con licencia y digo manejando porque no es lo mismo que conducir", "Bárbaros y mirando ese montón de accidentes deberían de darles de baja así son en SPS también", "Por eso hay tanto accidente, por esas licencias compradas... la gente no sabe ni cómo ni por dónde hacer un viraje. Por seguir la derecha, agarran la izquierda y le quitan el derecho de vía a uno", reclamaron otros usuarios.

Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en los primeros cinco meses de este año se registraron 4,780 accidentes viales en el país, dejando al menos 518 personas muertas y cerca de 900 lesionadas. Las zonas más afectadas son Tegucigalpa, San Pedro Sula y Comayagua, donde la imprudencia al volante y la falta de preparación de los conductores continúan cobrando vidas.

Expertos advierten que la entrega ilegal de licencias podría estar directamente relacionada con estas tragedias. Tatiana Uclés, representante de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, afirmó que lo único que ha cambiado es la forma en que se trafican los documentos.

"Eso es corrupción, y al parecer lo único que eliminaron fue hacerlo por Facebook. Pero el problema sigue dentro de Tránsito. Pero mire, no solo deben castigar al policía que ofrece sino también al que paga. De lo contrario, esto nunca va a parar", sentenció.

"Los sistemas que utiliza esta gente para digitalizar todo esto es corruptible, son viejos. Nosotros hemos investigado y hay maneras de cómo hacer incorruptible la emisión de licencia de conducir y que sean digitales, pero aquí no los quieren tomar ni hablar con las personas que conocen sobre ese tema, ese es el gran problema", expresó.

La entrevistada también lamentó la ausencia de programas serios de formación vial para quienes solicitan su licencia por primera vez. Señaló que las autoridades han abandonado su rol educativo y preventivo, al no ofrecer cursos, charlas ni espacios reales de sensibilización.

"Hay más siniestros de tránsito porque gente sin experiencia es la que saca este tipo de licencias porque el ejercicio práctico está difícil, entonces claro, es más fácil pagar que tomarse el tiempo para hacer el ejercicio", agregó.