Aunque la cantidad total de billetes falsos no alcanza aún niveles que desestabilicen la economía nacional, los efectos en lo microeconómico sí son significativos. La confianza en el efectivo podría disminuir más y los negocios pequeños optarían por no aceptar billetes grandes, esto reducía la circulación monetaria y generaría fricción en las transacciones.

“Los billetes falsos circulan con mayor facilidad en negocios sin control, sin marcadores y sin lámparas especiales. Antes, la falsificación se limitaba más al billete de 500, pero ahora el de 200 ha tomado protagonismo, y eso tiene un impacto directo en la economía local, porque es dinero que no sirve para comprar nada, aunque aparente tener valor”, subrayó.

“El billete falso es un dinero sin respaldo del Banco Central de Honduras, es un poder adquisitivo que en realidad no existe. Lo que ocurre es que estas personas que introducen billetes falsificados los intercambian por dinero de origen legal, afectando a los pequeños comercios que no cuentan con mecanismos de verificación”, explicó Matute durante la entrevista.

De acuerdo con el experto financiero Efrén Matute, esta práctica ilícita no solo representa una amenaza para el consumidor común, sino que distorsiona la microeconomía y pone en riesgo al sector más vulnerable del país: las micro y pequeñas empresas.

Urbizo previó que la desconfianza creciente llevaría a que los billetes de ciertas denominaciones bajen de circulación por temor, generando distorsiones en el comercio. “No todo el mundo puede andar con una máquina o un lápiz especial para comprobar si un billete es legítimo. Entonces, lo más fácil será no aceptarlos, y eso provocará que muchos billetes queden en desuso”, especificó.

“Uno toma los billetes por confianza, pero ahora que la gente se ha dado cuenta de que hay billetes falsos, especialmente de 200 lempiras, lo que va a pasar es que simplemente no los van a aceptar”, aseguró.

“Todo lo demás queda en el olvido, ese billete pudo haber circulado varias veces, por ejemplo: Pedro se lo dio a Juan, Juan se lo pasó a Benito, y cuando Benito lo detecta, ya no hay forma de reclamarle a nadie”, explicó Urbizo.

De su lado, el economista Carlos Urbizo enfatizó que el problema de los billetes falsos en circulación afecta con más fuerza a quienes comercian en transacciones informales o bilaterales, donde no hay intermediarios ni mecanismos de verificación, y la consecuencia, según dijo, es clara, el que se da cuenta de que el billete es falso, pierde.

“Esto genera preocupación, a nivel de microempresa es difícil detectar un billete falso, en el comercio informal hay un mayor riesgo porque no se cuenta con dispositivos para revisar el dinero. Además, muchas veces son personas mayores quienes atienden los negocios, y a ellos se les dificulta aún más identificar que están siendo estafados”, explicó Rodríguez.

Este fenómeno también produce una cadena de desconfianza y pérdidas económicas que afectan el poder adquisitivo real de la población. Lo que va a pasar si esto no se frena, es que muchas personas quedarán con dinero que no podrán usar, aunque crean tener efectivo, no podrán adquirir productos o servicios porque ese dinero es falso.

"Quien pierde es quien se queda con el billete al final del ciclo, y en la mayoría de casos, será el emprendedor, el comerciante informal, el adulto mayor o el pequeño negocio de barrio”, detalló el experto.