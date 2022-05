Reparación de escuelas y bordos piden alcaldes

En la mayor parte de los municipios consultados, los jefes municipales enfatizaron en la orden de regreso a clases de la administración central, pero adolecen que no les han entregado fondos para la reconstrucción de escuelas.También resienten que a muchos centros escolares no les han hecho las transferencias de este año, pese a que han cumplido con los requisitos.

Otros de los municipios que cargan con proyectos grandes inconclusos es Tela, pues un noventa por ciento de la carretera que conduce de El Progreso a ese puerto no fue terminada.Solo se hicieron tramos de cuatro carriles en El Guaymas y Toyós y lo demás quedó inconcluso, lo que ha provocado accidentes de tránsito y han dejado muchas personas sin vida.

En las alcaldías, los jefes edilicios plantean como prioridad la culminación de proyectos de reparación de la red vial destruida por Eta y Iota , pues los trabajos comenzaron en el Gobierno anterior; pero en muchos de los trayectos destruidos fueron soluciones a corto plazo y no hicieron obras definitivas.Uno de esos casos es Petoa, donde su alcalde Avenego García plantea su preocupación por la temporada de lluvias que se avecina.

“El médico acá no solo atiende covid , diarreas, dengue, sino que es salud integral, como atención prenatal, de menor de 5 años, adolescente y en materia preventiva, y los hospitales se abarrotan porque no hay respuesta suficiente en los municipios”, apuntó.

También planteó que en el área de salud la administración central tiene que cumplir con los pagos a médicos que han trabajado durante la pandemia y aún no les hacen efectivo ese derecho.

Periodistas de LA PRENSA Premium visitaron y solicitaron entrevistas con los alcaldes de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Omoa, San Manuel , Quimistán y El Progreso, pero no se obtuvo una respuesta hasta la hora del cierre de esta edición.

Ni un tan solo proyecto de educación nos han entregado, pero hemos entendido cómo quedó el Gobierno por la administración anterior, pero tenemos 15 escuelas con problemas de techo, mobiliarios, reparación de muros y llegaron a hacer evaluaciones y no hay respuestas aún. Quedó pendiente un proyecto de agua potable, pues la administración anterior hizo un mal diseño y estamos esperando 9 millones de fondos del Gobierno para poderlo ejecutar. Otro de los problemas es el alcantarillado sanitario, que quedó dañado por Eta y Iota.

Santos Laínez, alcalde de La Lima: “Económicamente no hemos recibido apoyo”

En La Lima es prioridad la reparación de 300 metros lineales, tramos en los bordos de contención, el azolvamiento de 14 kilómetros del canal Campín, resolver el alcantarillado de aguas negras en el centro y la famosa posa de Los Alcaldes, que por años no han resuelto, que son aguas fluviales que cada vez que llueve se inunda. Después de Eta y Iota quedaron 35 kilómetros de terracería destruidos y abandonados por el Gobierno anterior y urge su reparación. Hay mil metros en colonia San Juan Viejo que falta reparar, así como en el llamado Tufoso.

Ahorita solo a Pimienta y San Manuel nos llegaron transferencias de este año, porque cumplimos la lista de procedimientos. Tenemos nuestro plan de inversión municipal. Pero el Gobierno pasado incumplió los proyectos de Impulsa, que consistían en mejoramiento de centros educativos, infraestructura, y solo nos dieron el 40 por ciento. Del Gobierno actual prometieron que antes de los 100 días harían desembolsos para reparaciones de escuelas, pero no ha llegado nada, al igual que está pendiente lo del bono agrícola y deudas de pago de médicos.

Gustavo Mejía, alcalde de Choloma: “Conocemos la realidad y no presionamos”

Los diputados están buscando ayudarnos con exoneraciones de deudas pasadas, pero tenemos proyectos grandes, como la construcción del hospital de Choloma, valorado en 20 millones de lempiras. También tenemos promesas de puentes a desnivel y efectuar con las plazas de salud. Hemos tenido problemas porque a los de primera línea no les han dado respuesta. Estamos dando un compás de espera a los ministros para que se acomodaran ante la problemática que tienen, al igual que en la municipalidad, que encontraron desorden, por eso entendemos al Gobierno.

El 14 de febrero tuvimos una fuerte inundación y no hubo apoyo, hemos liquidado en tiempo y forma y no se han recibido las transferencias. Tenemos el proyecto de culminar la carretera de Mezapa a Santa Rosa del Norte. Se llevaron la maquinaria y dos kilómetros están sin terminar. También tenemos pendientes cuatro kilómetros de carretera de San Juan a Tornabé, tampoco nos han dicho sobre eso, y el proyecto de Lancetilla. La carretera de El Progreso a Tela hay una parte que tiene cuatro carriles y en un 90 por ciento quedó inconcluso.

Esto es un desastre administrativo, este Gobierno no tiene pies ni cabeza. Este municipio ocupa revivir la cooperativa Guachías, que era la principal fuente de empleo, y para Eta y Iota se perdieron 1,200 empleos. El Gobierno prometió ayudarles, pero estamos en espera de que se acomoden. Necesitamos las transferencias de este año para arreglar las escuelas. Ahorita estamos entregando 1.5 millones para reconstruir escuelas, pero la municipalidad no puede tirarse un problema que le corresponde al Gobierno, y aún no hay respuestas.