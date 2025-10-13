$!Instalan biobarda en el río Chamelecón y ya capta toneladas de basura

Las comunidades garífunas de <b>Travesía </b>y <b>Bajamar</b> son las más cercanas a la desembocadura del río Chamelecón, y esto las hace vulnerables a su contaminación. A solo una semana del feriado Morazánico que hizo que las playas fueran limpiadas con regularidad, se puede apreciar la magnitud del impacto ambiental que está causando el Chamelecón y sus desechos.Sentado en una cómoda silla frente al mar, y al muro de piedra que la municipalidad hizo ante la erosión costera que también los está dejando sin playa, José Cacho dice que el problema de la basura tiene años en la comunidad de Bajamar. “Para el feriado limpiaron, pero vea ahora cómo está. Quién va a querer bañar ahí”, dice con pesar.Reconoce que por la temporada de lluvias el problema se agudiza, pero tiende a bajar en la temporada seca y todo depende también de cómo se mueven las correientes del marEn un recorrido por las playas de ambas comunidades, es impresionante ver la cantidad de basura que se encuentra mezclada con desechos orgánicos como ramas, palos y piedras poma. Se halla de todo, botellas de refresco, juguetes de plástico, zapatos viejo y recipientes de medicamentos, de todo.Cabe recalcar que las aguas, son cristalinas y las playas son de las mejores de Puerto Cortés, sin embargo, el panorama lleno de basura impide disfrutar de su belleza.