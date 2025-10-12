$!Guatemala recibe $250 millones del BID para sanear el contaminado río Motagua

San Pedro Sula, Cortés

La pesadilla que cada temporada lluviosa sufre el municipio de Omoa con la llegada de toneladas de basura y desechos farmacéuticos a sus playas procedente de Guatemala está a las puertas de tener el final feliz con el que vienen soñando en la costa desde hace más de una década. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó hace poco más de un mes, un millonario préstamo para comenzar a sanear el río más contaminado de Centroamérica, y uno de los que más desechos plásticos transporta en el mundo, y que impacta directamente los municipios costeros de Honduras.

The Ocean Cleanup afirma que el Motagua es “el río que más plástico emite en el mundo”, estimando que aporta unas 20,000 toneladas de plástico al año al océano, equivalentes a alrededor del 2% del total de emisiones plásticas fluviales mundiales. En concreto, el pasado 3 de septiembre, el BID confirmó la aprobación del préstamo por US$250 millones (unos Q1,950 millones) destinado al Programa de Saneamiento Ambiental en la Cuenca del Río Motagua – Etapa I, una de las iniciativas más ambiciosas de Guatemala en materia ambiental y de salud pública.

El proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población que habita en los 96 municipios de los 14 departamentos que conforman la cuenca del Motagua, así como reducir la contaminación que llega al mar Caribe y afecta también a Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según el BID, el programa apunta a incrementar el tratamiento de aguas residuales, mejorar el manejo de los residuos sólidos bajo un enfoque de economía circular y fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de los gobiernos locales. Entre las obras principales destacan la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el norte de la Ciudad de Guatemala, que permitirá depurar cerca de la mitad de las aguas que genera la capital, y la instalación de seis centros de manejo de basura distribuidos estratégicamente a lo largo de la cuenca.

20,000 toneladas de plástico fluyen anualmente a través de la cuenca del río Motagua hacia el mar Caribe.

El río Motagua recibe gran cantidad de basura y aguas residuales sin tratamiento, especialmente desde Ciudad de Guatemala a través del río Las Vacas. La Pan American Development Foundation (PADF) es una organización no gubernamental sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., EE. UU y fue fundada en 1962 bajo el paraguas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el propósito de atender problemáticas del desarrollo en América Latina y el Caribe, especialmente en comunidades vulnerables. La organización también apoya con una intervención para mitigar la contaminación del río, especialmente en materia de residuos sólidos y gestión de desechos y califica al Motagua como “uno de los ríos más contaminados del mundo”, debido al volumen de desechos que transporta.

El préstamo tiene un plazo de amortización de 22.5 años, con ocho años de gracia y tasa de interés basada en el SOFR (Secured Overnight Financing Rate). No requiere contrapartida financiera del Estado guatemalteco y está clasificado como categoría B en los criterios ambientales y sociales del BID, lo que implica impactos locales mitigables mediante medidas de gestión ambiental. De acuerdo con el BID, el programa beneficiará de manera directa a 166,000 hogares con acceso a saneamiento y a 225,000 hogares con una mejor gestión de residuos sólidos. Se estima que más de cuatro millones de personas viven en la cuenca del Motagua, que abarca desde el altiplano guatemalteco hasta el Caribe. El organismo multilateral indicó además que esta será la primera etapa de un plan integral de largo plazo, que requerirá inversiones adicionales estimadas en más de US$2,500 millones para alcanzar el saneamiento completo de la cuenca y garantizar servicios sostenibles de agua y residuos en el país. El viceministro de Recursos Naturales, Edwin Castellanos, explicó que el financiamiento fue revisado y ajustado técnicamente por la actual administración para garantizar su efectividad. “Este préstamo es una muy buena iniciativa para empezar a limpiar el río Motagua, que tristemente ha ganado fama mundial por su alto nivel de contaminación”, señaló.

Justamente, Castellanos confirmó a medios locales que fue aprobado el préstamo de $250 millones destinado a mejorar la gestión ambiental en la cuenca del río Motagua, considerado uno de los más contaminados del país. El financiamiento —gestionado desde el gobierno anterior y modificado técnicamente por la actual administración— será enviado al Congreso para su ratificación. Con esos fondos se proyecta construir una planta de tratamiento de aguas residuales en el norte de la Ciudad de Guatemala para procesar la mitad de las aguas que genera la capital, y establecer seis centros de manejo de basura distribuidos a lo largo de la cuenca. “Es una muy buena iniciativa para empezar a limpiar este río que tristemente ha ganado fama mundial por su contaminación”, dijo Castellanos. Recientemente la gestión para sanear el río o evitar que siga siendo un vertedero de 486 kilómetros de longitud recibió un revés en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

“Más allá de lo legal, queremos trabajar también con la población, porque el manejo de la basura es una responsabilidad compartida”: Edwin Castellanos, viceministro del Marn, Guatemala

El propio viceministro calificó como “negativa” la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad del pasado 27 de agosto cuando declaró inconstitucional el Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos, instrumento que servía como guía de trabajo entre el ministerio y las municipalidades. “Fue muy negativo para nosotros ver esta decisión de la Corte de suspender el reglamento”, lamentó Castellanos. Explicó que el documento establecía los estándares de coordinación con los gobiernos locales, responsables por ley del manejo de la basura. “Sin el reglamento podemos seguir trabajando, y de hecho lo estamos haciendo. Muchos alcaldes nos han escrito para manifestar su interés en continuar con los proyectos”, afirmó. El funcionario señaló que el Ministerio de Ambiente acompaña técnicamente a las municipalidades y las apoya en la búsqueda de financiamiento. Además, no descartó impulsar una nueva propuesta normativa o incluso una ley específica de desechos sólidos, que se analiza desde el año pasado. Castellanos detalló que el ministerio mantiene reuniones con diferentes mancomunidades, entre ellas las de Zacatepeque, Motagua y la Gran Mancomunidad del Sur, que agrupa a municipios del área metropolitana. “Estamos brindando apoyo técnico, y los alcaldes han mostrado disposición para seguir trabajando en el tema”, añadió.

Medidas actuales sirven para "apagar fuegos"

Aunque las avalanchas de basura que llegan desde Guatemala continúan afectando las costas hondureñas, un reciente análisis realizado en la zona de Omoa muestra un cambio en la composición de los desechos que arrastra el río Motagua. Según Gustavo Cabrera, director de Cuerpos de Conservación Omoa (CCO) (organización no gubernamental co-manejadora del Parque Nacional Cuyamel-Omoa) que ha seguido el comportamiento del río Motagua desde hace más de una década, explicó que mientras en 2010 y 2011 el 90 o 95% de la basura era plástico y otros materiales inorgánicos, actualmente el 90% corresponde a materia orgánica, principalmente madera, leña y restos vegetales, y solo un 10% son plásticos o foam. El especialista explicó que las biobardas de The Ocean Cleanup instaladas en el cauce del Motagua sí están funcionando, aunque no pueden cerrarse por completo, ya que deben dejar espacio para el paso de lanchas o emergencias. Por esa abertura, parte de los desechos logra escapar y llegar al mar. El flujo de basura, añadió, depende directamente de la temporada lluviosa. Generalmente se presentan dos grandes avalanchas al año: una entre julio y septiembre, influenciada por la zona de convergencia tropical y las lluvias del sur de Guatemala, y otra entre diciembre y enero, ocasionada por los frentes fríos que afectan la parte norte de la cuenca. “Mientras no se trabaje en el origen de la basura, estaremos apagando fuego”, advirtió el entrevistado, al señalar que las biobardas son solo una medida temporal que mitiga el problema, pero no lo resuelve.

Cabrera enfatizó que aunque durante años Honduras ha denunciado el ingreso de desechos desde Guatemala a través del río Motagua, nuevos análisis confirman que buena parte de la contaminación que llega a las playas del norte del país también proviene de ríos hondureños. El experto ambiental reveló que el sistema de biobardas en el Motagua ha ayudado a contener toneladas de desechos. Esta se localiza en la comunidad de Quetzalito (al final del río Motagua en Guatemala). Allí el plástico capturado se envía posteriormente a distintos centros de reciclaje. El ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ordenó cerrar el vertedero sanitario de la zona 3 capitalina para el 2031. Fue mediante la resolución 1593-2016, que ordenó a la municipalidad de Guatemala iniciar el proceso de cierre técnico del vertedero de la zona 3 por considerarlo al final de su vida útil e inadecuado en su manejo. En la actualidad, el vertedero sigue operando bajo una licencia ambiental vigente hasta 2027. El tamaño actual del vertedero de la Zona 3 es de 187,491.85 m² (≈ 18.75 hectáreas). Con la ampliación propuesta por la municipalidad de Guatemala crecería en 510,008.35 m² adicionales. De ser así, la superficie total si se aprueba la ampliación será de ~697,500 m² (≈ 69.75 hectáreas).

En Omoa esperanque fondos del BID se traduzcan en acciones concretas

El regidor de Omoa, Junior Madrid, calificó como una noticia alentadora la aprobación del millonario préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sanear la cuenca del río Motagua, aunque advirtió que “más allá del entusiasmo, esperamos que los fondos sean realmente destinados a la solución del problema y no a consultorías, como casi siempre sucede en América Latina”. Madrid recordó que el municipio lleva años lidiando con toneladas de basura que llegan cada temporada lluviosa desde Guatemala, arrastradas por las corrientes del Motagua hasta el mar Caribe y depositadas finalmente en las playas hondureñas. “Es un imperativo categórico impostergable resolver la problemática ambiental que genera toda la basura que viene desde la hermana República de Guatemala...”, expresó. Añadió que, como autoridades locales, “miramos con ojos de esperanza esta noticia, pero esperamos que este proyecto sea una excepción”. El regidor instó al Gobierno de Honduras a asumir una postura firme y activa frente a este tema binacional. “Es importante que el país vuelva a retomar este tema, ya que es un tema de país... Honduras debe tener una posición firme y no dejarnos anestesiar por la confianza”, enfatizó. También lamentó que hasta el momento no ha "visto un pronunciamiento claro de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este particular”. Madrid explicó que, pese al limitado presupuesto municipal, Omoa invierte constantemente recursos propios en la limpieza de sus playas. “Aún siendo un municipio que maneja un presupuesto bastante débil, usamos fondos de nuestros contribuyentes para mitigar el impacto de la basura que nos viene de Guatemala... eso representa un tremendo golpe para la economía del municipio”, subrayó.

"Esperamos que no vayan a parar a manos de empresas consultoras, donde al final los recursos se pierden en reuniones, cocteles, platillos caros y fotografías; eso no soluciona el problema": Júnior Madrid, regidor de Omoa