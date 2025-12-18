Honduras impulsa formación de líderes para apoyar a migrantes retornados

Tegucigalpa, Honduras.

En el marco del Día Internacional del Migrante, Honduras refuerza su compromiso con una migración más digna, humana y sostenible, reconociendo que la reintegración de personas retornadas requiere la cooperación entre el Estado, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil. Para enfrentar los desafíos del retorno, la capacitación de líderes locales se ha convertido en un elemento clave, con el objetivo de transformar estas situaciones en oportunidades de desarrollo e inclusión comunitaria.

En ese contexto, 65 actores estratégicos de seis municipios hondureños participaron en el Diplomado en Políticas y Estrategias para la Reinserción de Población Emigrante Retornada, organizado por FLACSO Honduras y el Proyecto PERSPECTIVAS.

La formación fortaleció sus capacidades para gestionar la reintegración y atender las necesidades de la población retornada en sus comunidades. El proyecto contó con la participación de 36 organizaciones que forman parte del ecosistema de reintegración, promoviendo un trabajo coordinado entre distintos sectores locales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El Proyecto PERSPECTIVAS, financiado por la Cooperación Alemana a través del Banco de Desarrollo Alemán (KfW) y ejecutado por la SISCA con apoyo de Swisscontact, forma parte de una estrategia regional que también opera en Guatemala y El Salvador.

Diplomado que impulsa cambios

Los participantes, que incluyeron funcionariado público, representantes de organizaciones comunitarias, redes de personas retornadas, el sector privado y organismos internacionales, trabajaron en el fortalecimiento de sus capacidades para comprender y atender la complejidad del retorno en Honduras. A lo largo de varios meses, adquirieron habilidades clave para analizar los factores que motivan la migración y el retorno; examinar las dinámicas territoriales a partir de datos; aplicar marcos de protección internacional; diseñar políticas públicas y proyectos basados en evidencia; así como reforzar la gobernanza local y la coordinación multisectorial. Más allá de ser un espacio académico, el diplomado se transformó en un punto de encuentro para generar confianza, alinear visiones y abrir rutas de cooperación entre los distintos actores. Durante este proceso, los participantes elaboraron propuestas de intervención multi-actor enfocadas en fortalecer la reintegración de la población migrante retornada, promoviendo soluciones más coordinadas y sostenibles que garanticen un retorno digno, humano y seguro.

Diversidad que enriquece y transforma

La cohorte reunió voces de Distrito Central, San Pedro Sula, Villanueva, La Ceiba, Danlí y Choluteca, representando instituciones públicas, organizaciones de sociedad civil, cámaras empresariales, fundaciones, redes de mujeres y grupos de personas retornadas. Esta diversidad permitió explorar soluciones desde múltiples perspectivas, fortaleciendo la capacidad de cada territorio para responder a los desafíos de la movilidad humana.

Paso decisivo

El diplomado surge de la necesidad de fortalecer los sistemas locales de reintegración: organizaciones y actores que ya trabajan en los municipios brindando servicios a personas retornadas y poblaciones en riesgo de migración irregular. Con esta primera cohorte, FLACSO Honduras y el Proyecto PERSPECTIVAS contribuyen a consolidar ecosistemas locales más preparados para responder con oportunidad, coordinación e inclusión.

Voces de esperanza

Daniela Vogl, de la Embajada de Alemania en Honduras, destacó la relevancia del diplomado para el país: "Estamos felices de haber acompañado este diplomado en un tema tan relevante para Honduras. Ver los proyectos que las y los participantes construirán es ver esperanza, reintegración y futuro. Nos llena de alegría ser parte de esto".

Por su parte, Alexander Ehlert, Representante del KfW para América Central, resaltó la importancia del programa en la región: "PERSPECTIVAS es uno de los programas más importantes de la cooperación alemana en la región y hoy hemos visto un hito histórico: el inicio de un proceso que prepara a los municipios, primer punto de atención de las personas retornadas, para acompañarlas en su retorno e integración. Celebramos contar ya con esta primera generación de profesionales formados". Desde el sector privado, Vanesa Rodríguez, de la Cámara de Comercio, señaló el valor práctico del diplomado: "Este espacio académico desarrollado en el marco del Proyecto PERSPECTIVAS ha sido fundamental. El diplomado nos permitió fortalecer capacidades internas, adquirir nuevas habilidades y ampliar nuestro conocimiento". La representante del sector privado agregó que el diplomado también abrió nuevas oportunidades de colaboración: "También nos abrió oportunidades de articulación que antes no teníamos, al identificar actores con quienes podemos trabajar y comprender cómo se coordina el esquema integral entre las organizaciones públicas, privadas y las redes que atienden a la población migrante retornada".