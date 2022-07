Nory Collins, creadora de Mommy & Tribe: “Hemos roto el silencio”

SAN PEDRO SULA. “Creo que mañana -este día- va a ser un día muy trascendental en la vida de muchas mujeres. Ustedes (LA PRENSA y EL HERALDO) están siendo parte de un momento histórico para nuestro país, en el que hemos roto el silencio”. Nory Collins, creadora del grupo cerrado de Facebook “Mommy & Tribe”, que hoy justamente cumple su quinto aniversario, destacó la importancia de que los 50 testimonios (de muchísimos más) de mujeres hondureñas que forman parte de su agrupación puedan ser conocidos por toda Honduras. “Nuestras mujeres han dicho que no todos los papás son buenos, que no todas las mamás son buenas, que no todos los hijos te aman, que no todos tus primos te quieren, que no toda tu familia te ama y te protege y y la sociedad tiene que saberlo”.

Puntos claves 1_El grupo de Mommy & Tribe ha ayudado a las mujeres a quitarse tabúes, porque pueden expresarse abiertamente sin miedo a ser juzgadas y sin prejuicios. 2_Además de Mommy, Collins y un grupo de administradoras también manejan otros grupos como Tribu Market, Sex & the Tribe, Cooking with The Tribe y Singing with The Tribe. 3_A través de este grupo se han puesto a salvo a muchas mujeres que escriben para solicitar ayuda al momento que sufren algún tipo de violencia, problema o necesidad.

La enorme cantidad de anónimos que ponen en evidencia lo que ocurre en el seno de miles de hogares fue para la también regidora municipal de San Pedro Sula algo impactante. “Ellas pudieron abrir sus corazones y hablaron por primera vez de temas de abusos. Fue muy impactante para toda la comunidad, no solo para nosotros como administradores sino también para todas las mujeres que se dieron cuenta que no están solas. Que no solamente a ellas les había pasado. Que no solamente fue tu padrastro, tu abuelo. Que no solo fue tu hermano, tu papá, sino que había mucha más mujeres que sufrieron esta experiencia tan fea, dolorosa, cruel y dura”, expresó. “Pero sobre todo tan pesada -sentenció-, porque vimos a mujeres que tienen 45 años de edad confesando por primera vez que habían sido violadas por su papá desde los 3 años hasta los 15. Mujeres que confesaron que desde que tienen uso de razón fueron violadas por su hermano. Y hay un patrón que se repite en todas las historias y es el silencio. El silencio ocasionado por el miedo y otro patrón que pudimos identificar, que al momento que decidieron hablar nadie les creyó”.