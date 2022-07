Víctima de violación: “Evito pasar por esa escuela de música, porque ahí quedé yo...”

“Él me tocaba mucho los brazos, me tocaba mucho las manos, pero a veces por la naturaleza de la clase, sí toca que te dirijan tu mano para tocar las teclas. Ahora que lo pienso, hubo señales, pero mi mamá y yo no lo pensamos”.

Cuenta que un día que no hubo luz en el barrio Medina, donde quedaba la escuela, ella llegó, pero los demás estudiantes no. El maestro, un hombre mayor, aprovechó la situación y la llevó a un cuarto trasero adonde tenían una especie de taller para enseñarle “cómo cortar estereofón”.

“Llevó el acto como un tipo de educación sexual. Lastimosamente esa fue mi primera experiencia orgásmica. Él me dijo que lo tocara, me bloqueé y yo solo hacía lo que él me decía. Cuando todo acabó, las palabras que me dijo me marcaron para toda la vida: vos sos fría. Eso fue lo último que recuerdo. Aunque he intentado reconstruir todo, no revivo el momento. A veces me pregunto si yo tuve la culpa. No hablé, no lloré. Seguí yendo a clases porque si hablaba nadie me iba a creer, pero al final decidí no ir, porque a mi corta edad, con lo que pasó, me sentía la amante de ese hombre”, declaró.

“Aunque lo borré de mi mente, mi cuerpo lo resintió. Todo lo que siguió de mi niñez, mi adolescencia, mi adultez ha sido muy difícil. Lo trabajé en terapia, y aunque lo sigo hablando, me persigue la culpa, pero es algo con lo que uno tiene que vivir. Por ejemplo, yo no paso por esa calle donde quedaba la escuela de música, la evito, porque siento que ahí quedé yo. Me marcó para toda la vida, siento que yo tenía que ser alguien y eso me desvió... Intenté suicidarme en muchísimas ocasiones, yo no quería mi cuerpo, detestaba mi cuerpo. No me gustaba verme como mujer...”.