Miska, la escuela que rescata la sazón lenca

Oportunidad: La nueva escuela de gastronomía y emprendimiento llegó a Honduras en el marco del proyecto regional “PUENTES / Rural For Young People”, una iniciativa de ICCO/Conexión América Latina, con apoyo del Fida, que se implementará́ en los próximos tres años.

.La primera promoción, integrada por 39 alumnos, comenzó clases en enero y el próximo 19 de agosto culmina su proceso con la graduación. De ellos, un 40% ya tiene un empleo asegurado en los lugares donde hicieron sus prácticas.

La base de la gastronomía lenca es el maíz, la gallina india, el frijol azul, la papa y el choro, un hongo nativo de Intibucá, explicó Marlen Chinchilla, coordinadora del proyecto por parte de Casm. Además, detalló que hay otros 60 jóvenes que están en proceso de formación para adquirir habilidades digitales, como la creación de aplicaciones móviles para apoyar a los chefs que emprenderán.

Ana Raquel López, gerente de Casm en Lempira, expuso que sería muy importante que Miska sea replicada en otras zonas del país como Yoro, donde se asientan los tolupanes o en la región chortí de Copán y Ocotepeque, adonde hay altos índices de migración ilegal. “La escuela no es exclusivamente para migrantes o lencas, pero tienen prioridad. Se requiere que sus edades ronden entre los 18 y 35 años y que tengan aspiración por aprender a cocinar. Toda la formación es gratuita”.

Añadió que habrá cursos adicionales para capacitar a meseros o camareros de hoteles. Cambio. Irma Méndez es madre de una niña de tres años, es oriunda de la aldea Pueblo Viejo, Intibucá, pertenece a la etnia lenca y ahora destaca como una de las mejores chefs de Miska.

“Le doy gracias a Dios por pertenecer a la escuela Miska. Pasé varias evaluaciones y logré ingresar. Todo esto para mí ha sido una bonita experiencia porque he podido aprender de todo con un buen nivel de aprendizaje”, expuso la joven, que ya fue premiada durante el Festival del Choro y el Vino.

“Estas enseñanzas me han permitido poder desarrollarme y desenvolverme. No solo he aprendido cocina, también nos han enseñado habilidades para la vida en temas de liderazgo y bienestar personal que nos ayudan a empoderarnos como jóvenes”.