Sismo: Honduras está asentada sobre múltiples fallas

Un sismo de 5.9 grados en la escala de Richter ocurrido ayer a las 9:17 de la mañana y sus consecuentes réplicas, registradas en el transcurso de la hora siguiente, recordaron a los hondureños lo expuestos que estamos a este tipo de fuerzas de la naturaleza.

Jorge Aguilar, del departamento de sismología de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), confirmó que los seis temblores suscitados ayer se produjeron al norte de Tela y al oeste de Islas de la Bahía.

Los movimientos sucedieron en este orden: el primero y principal, de 5.9 grados, ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros a las 9:17 am; el segundo, de 5.4 grados, ocurrió a 17 kilómetros bajo la tierra a las 9:33 am; y el tercero de 5.0 grados a 3 kilómetros de profundidad a las 9:46 am.