Más mujeres se suman a las tareas del campo en Honduras

Ahora, en buena medida, las mujeres del campo no se sientan a esperar a que el esposo llegue a casa después de la faena con los alimentos para la familia; se ponen a trabajar a la par de ellos y no solo saben cómo aprovechar la tierra y trabajarla, también han adquirido conocimientos técnicos que las elevan a un nivel de liderazgo sin precedentes.

CHIQUIMULA. Gloria Díaz Felipe de Maldonado, alcaldesa comunitaria que dirige la Asociación de Mujeres Progresistas, sector de Plan de Jocote, aldea Maraxcó, Chiquimula, hizo una de las exposiciones más memorables y poderosas de todo el recorrido de la embajadora Cindy McCain por Guatemala.

“En el 2018 tuvimos una recaída muy grande. La desnutrición era severa. En nuestra comunidad no hay agua, solo viene una vez al mes dos hora nada más. Ahora, gracias a esta cosecha de lluvia que tenemos con nuestro embalse comunitario podemos regar nuestras hortalizas y salir a venderlas a las escuelas locales para la merienda de los niños. También pudimos lograr 19 cosechadoras de agua de lluvia en nuestras casas, gracias a la FAO. Esta ha sido una lucha de años. Debido al machismo, en la comunidad nos decían que nosotros no teníamos dominio de marido, pero por un oído nos entraba y por el otro nos salía. Nosotras, las 175 mujeres del grupo de mujeres queríamos aprender algo que nos llevara al desarrollo. Nosotros siempre dijimos a las organizaciones como FAO, que nos han apoyado, que no queríamos que nos dieran un quintal hoy, para mañana no tener qué comer. Gracias a Dios nos han enseñado a pescar y a nadar. En el pueblo siempre se nos dijo que nosotros solo servíamos para tener hijos, pero ahora somos empresarias exitosas”.