Choloma, Honduras

El funcionario indicó que Koriun, que comenzó operaciones en el municipio de Choloma, al norte de Honduras , en este momento, ya no puede presentar ninguna solicitud para operar legalmente sobre un hecho ya consumado.

Porque ya ha captado dinero de manera irregular, la empresa Koriun Inversiones ya no puede obtener un permiso para operar legalmente, confirmó ayer el director de la Comisión Nacional de Bancos y Seguro (CNBS), Marcio Sierra.

“La empresa se está modernizando cada día, son miles de socios haciendo fila y la gente no está protestando sino que listos para cobrar, están felices, la empresa está dando la cara y Koriun Inversiones no está cerrando operaciones como decían”, expresa en el video dela red social.

Incluso en sus vídeos ofrece en Choloma un amplio espacio y sillas para que los socios estén más cómodos. “Ya la gente no se está asoleando en la calle, la empresa realiza sus pagos normalmente, son como 25 a 30 mil socios trabajando”, afirma.

“Estamos tranquilos porque la empresa ha seguido operando, estoy invirtiendo 500 mil lempiras y me han ofrecido por la reinversión el 6 por ciento de ganancia semanal”, dijo uno de los ciudadanos que mostró su contrato firmado por él y el empleado de Koriun que lo atendió. Inspecciones.

“No deben estar captando dinero, porque no tienen la autorización y el compromiso es que deben devolver el dinero”, recalcó.

Además aún los encargados de Koriun no pueden tocar los más de 69 millones de lempiras que hay en cuentas bancarias.

El jueves 1 de mayo es el día crucial para los socios de Koriun, que luego de la acciones del Ministerio Público, han decidido retirarse definitivamente de la empresa.

El gerente de Koriun en Choloma y los empleados de seguridad le informaron a los socios que llegaron con la intención de retirarse que este jueves podrían hacerlo.

Desde el 24 de abril los encargados de las sucursales ordenaron solo devolver el dinero de interés de la semana; contrario a lo que habían firmado en actas con el Ministerio Público lo cual ha confundido y preocupado a muchos que tienen inversión.

Otros socios afirman que continuarán manteniendo su inversión en la empresa y algunos se han arriesgado a invertir más en los últimos días.

Las autoridades de la CNBS han dejado claro que el dinero que ha captado Koriun no tienen un respaldo legal, porque la empresa no tiene permiso como financiera.Koriun, al operar de forma ilegal no tiene apoyo del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) que protege los ahorros en entidades supervisadas.