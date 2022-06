“Abracé fuerte a mis hijos y les dije: “me duele dejarlos aquí”: madre de hondureños muertos en EEUU

Margie Tamara estudiaba la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y su novio estaba a unas pocas clases de graduarse de licenciado en Mercadotecnia.

“Fernando José no era mucho para el estudio, pero sí tenía la ambición de salir adelante. Fernando José era el soñador, era mi niño más pequeño. Era el que más soñaba con irse y de hecho creo que fue quien motivó al hermano, ellos eran muy unidos, ellos siempre se decían mi hermanito”, recordó.

Doña Karen quería mucho a su nuera, antes de viajar se despidió de ella y le dijo que la quería como una hija, la recuerda como una muchacha prudente y agradable.La despedida.

Alejandro Miguel, su novia Margie y su hermano Fernando José viajaron hacia Estados Unidos el recién pasado 4 de junio.

La madre de ellos los acompañó hasta Guatemala.“Quise llevarlos para estar un poco más de tiempo con ellos, paseamos por Guatemala, no solo íbamos haciendo el viaje, sino que parábamos a comer, fuimos a algunos centros comerciales”, rememoró.

El momento más difícil llegó y fue la despedida: “Eso fue lo más duro porque en mi mente estaba que iban a pasar años para volverlos a ver porque cuando alguien se va para Estados Unidos es difícil regresar, sabía que pasarían unos cinco, diez, quince años para reunirnos otra vez”.

“Cuando nos despedimos y los dejé en el hotel, los abracé fuerte a los dos y les dije: ‘Hijos, me duele más dejarlos aquí que haberlos parido’. En ese momento me pidieron la bendición, me dijeron que me amaban y que me cuidara”, relató.