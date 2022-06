Gráficos y fotos: hay 10 cruces de la muerte en San Pedro Sula

LA PRENSA Premium realizó un recorrido completo sobre 10 puntos seleccionados, con el acompañamiento de miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ( Dnvt ) y Colegio de Ingenieros Civiles (CICH) para constatar in situ cada sector en conflicto y proponer 10 medidas de solución.

El segundo sitio visitado fue en las cercanías de la colonia Satélite, siempre en bulevar del este, enfrente de un banco hay un semáforo instalado, pero no tiene líneas de paso pintadas, lo que confunde a conductores. Tampoco hay señalización horizontal sobre el pavimento, no hay líneas de cruce ni rótulo que diga alto o que instruya que hay semáforo a 300 metros, de igual manera no dice que está prohibido o permitido girar en U. Tránsito considera que el semáforo que se instaló en el lugar es inútil, por lo que recomiendan reductores de velocidad a 500 metros antes de llegar al semáforo.