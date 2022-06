“Emprendieron el viaje con expectativas de superarse”: madre de hermanos fallecidos en Texas

Una familia hondureña llora a sus hijos que perdieron la vida en busca de ese “sueño americano” que se convirtió en una verdadera pesadilla. Dos hermanos y una joven que era novia de uno ellos, fueron encontrados sin vida la tarde de este lunes en el interior de un tráiler abandonado cerca de San Antonio, Texas.

Se trata Alejandro Miguel Andino Caballero ( 23), su novia, Margie Tamara Paz Grajera (24) y su hermano Fernando José Redondo Caballero (18), residían en la colonia Orellana, en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, y partieron de Honduras el pasado 4 de junio.

Entre lágrimas, Karen Caballero, madre de los dos jóvenes, contó que ella acompañó a sus hijos hasta Guatemala; además, todos los días tenían comunicación telefónica. La última vez que hablaron fue el sábado.

”En mi pequeño mundo en mi esfera, era lo mejor que yo tenía, eran unos muchachos amorosos, obedientes, con metas y trabajadores. Les di mi bendición y les dije triunfen”, expresó la señora en medio del llanto.

Aseguró que ella y su familia apoyaron siempre a los jóvenes que soñaban con salir adelanten y tener un vida cómoda. Indicó que desde pequeños vivían en este sector de Santa Bárbara. Recordó cuando sus hijos eran unos niños que jugaban en la calle y se llenaban de lodo, pero eran muy felices.

También puede leer: Adela Ramírez soñaba con reencontrarse con su madre y hermanas en Estados Unidos

Agregó qué “Emprendieron el viaje con expectativas de superarse. Solo el sábado perdimos comunicación. Me decían ‘mamá, estamos bien’. Me decían cuánto tiempo duró el viaje. Me decían ‘mamita, te amo, te extraño’. Me preguntaban cómo está el abuelo, cómo están todos”.

La madre de los infortunados exteriorizó que los jóvenes le dijeron que pronto se iban a abrazar porque se la llevarían a Estados Unidos. Doña Karen, además, dijo que tenía una muy bonita relación con su nuera y que era muy querida por su familia. La pareja trabajaba en un call center y Fernando José en una farmacia.

Caballero expresó que a sus hijos Miguel le faltaban tres clases para egresar como licenciado en Mercadotecnia; sin embargo, nunca encontró una oportunidad laboral en su área, por lo que decidió emprender el viaje junto a su hermano y cuñada, sin saber que en ese camino sus vidas se apagarían.

Asimismo, dijo que su nuera Margie era una joven dedicada a sus estudios y estaba a un solo paso de culminar su universidad, ya que, solo le faltaba hacer su práctica profesional para egresar como licenciada en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mientras que Fernando no le gusta estudiar; sin embargo quería salir adelante.

”Fernando era el que más soñaba con irse, y fue el que motivó a su hermano, ellos eran muy unidos. A mi nuera la quiero como una hija y se lo dije al despedirnos. Cuando me tocó despedirme los abracé fuerte a los dos y me dijeron cuidate viejita recordá te que amamos”.

Además: Margie Paz, la universitaria hondureña que truncó sus sueños en San Antonio, Texas

Fernando Redondo Caballero era administrador de la página Fiebre Olimpista. Su hermano Miguel y su novia compartían el mismo sentimiento por su “amado León” como lo expresaban a través de sus redes sociales.

Según las publicaciones de sus redes sociales TikTok, Miguel Andino Caballero y Margie Tamara Paz se conocieron en el 2013.

Otros hondureños fallecidos en Texas

Las autoridades mexicanas elevaron de 22 a 27 el número de ciudadanos de ese país muertos en el remolque de un camión que los transportaba clandestinamente por una carretera estadounidense, informó este miércoles el gobierno de México.

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, presentó en la conferencia presidencial matutina un informe sobre esta tragedia que ha dejado 51 indocumentados fallecidos.

“Fallecidos mexicanos son 27, hondureños 14, guatemaltecos siete, salvadoreños dos y un cuerpo sin identificar”, detalló Garduño.

Según reportes de autoridades mexicanas, viajaban 67 migrantes sin papeles en condiciones de hacinamiento y sin ventilación. Tres mexicanos se encuentran entre los 16 sobrevivientes, añadió el jefe del INM.