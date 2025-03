$!Políticos, con gran reto de volcar a jóvenes nuevos votantes a las urnas

Votante joven

La mayoría de los jóvenes no cree en la democracia y muchos sienten desconfianza debido a los malos ejemplos de los políticos tradicionales. Tampoco simpatizan con algún partido político, por lo que la oferta electoral debe centrarse en llegar a ellos, especialmente a aquellos que no tienen afinidad política.

El abstencionismo no es solo un fenómeno pasivo, sino también una respuesta activa ante la falta de credibilidad en el sistema. El joven se siente desconectado de la política tradicional, y muchas veces, en lugar de salir a votar, opta por no participar.

Omar García, experto en gobernanza, reflexionó sobre el papel de los jóvenes durante las elecciones y su influencia en el marco de los procesos democráticos. Para él, la estructura etaria de una población es clave para entender la participación electoral.

“Es de todos sabido que los jóvenes, dependiendo de cómo esté distribuida la pirámide poblacional, pueden ser determinantes a la hora de responder a una convocatoria electoral”, señaló.

Advirtió que no basta con el número de personas habilitadas para votar, sino que hay que considerar cuántas realmente ejercerán su derecho. “Cuando el CNE dice 600,000 nuevos votantes me parece un número muy grande, una cosa es que estén habilitados y otra es que vayan a votar”, agregó.

Los jóvenes con nivel educativo más alto son quienes con mayor frecuencia acuden a las urnas, pues tienen mayor conciencia cívica, en cambio, aquellos con menor escolaridad tienden a mostrar menos interés, ya que su prioridad es buscar oportunidades para salir adelante.

García estimó que durante las elecciones generales en noviembre próximo se presentarán 300,000 jóvenes, pero para las primarias la historia será distinta, no más de 150,000.

“El votante de primaria es diferente, no tiene el mismo interés en participar, pues no es un elector activo. Quienes se identifican con un partido, ya sea del oficialismo o la oposición, representan entre un 43% y 45%, lo que significa que entre el 55% y el 57% de la población no quiere saber nada de política ni de candidatos y, por ende, no asistirá a elecciones internas”, indicó.

El analista también puso el foco en el aumento de los llamados “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, quienes se han multiplicado durante los últimos años.

“Este grupo suele abstenerse de participar durante los procesos electorales. A algunos les ofrecen dinero en las mesas de votación de las primarias, al ser del mismo partido, se suele ver cómo se compran los movimientos y se suelta plata, pero no sucede durante las elecciones generales, donde la vulnerabilidad es menor”, especificó.

Además, resaltó el impacto de las redes sociales en la construcción de la visión política de los jóvenes. “El muchacho de ahora no tiene conciencia democrática, lo que busca es una salida a su situación económica. Cada vez están más influenciados por las redes sociales, que se han convertido en una fuente de inspiración para nuevas perspectivas y modelos de vida”, apuntó.

Para García, los tres principales partidos han fallado en construir espacios de participación juvenil. “No existen campamentos partidarios para jóvenes como en otros países, donde se organizan encuentros juveniles o se ofrecen becas. Aquí el joven analiza y concluye que no le conviene participar, el mejor indicador de esto son las caravanas migrantes: los jóvenes miran a los partidos como los responsables de la desgracia de su papá, de su abuelo, de su tío y ahora les toca su turno, no encuentran en estos una oferta atractiva”, enfatizó.

Finalmente, el experto reiteró que habrá un número reducido para votar durante las elecciones primarias, a menos que ocurra un fenómeno de arrastre juvenil. “Cuando miran las caras de los políticos de siempre, de los viejos, recuerdan los problemas que han generado los partidos históricos, que solo han empobrecido”, concluyó.