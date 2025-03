San Pedro Sula, Honduras.

El economista, analista político y precandidato a diputado del departamento de Cortés por el movimiento “Todos por Honduras” del Partido Liberal, Rafael Delgado, aseguró en entrevista con LA PRENSA, que los jóvenes serán los que decidirán el desenlace de las elecciones primarias y generales de 2025.

Estamos a pocos días del primer proceso electoral de 2025, ¿cómo ha visto el ambiente electoral?

Es un ambiente electoral interesante, lo que encontramos en la población es mucha esperanza por un cambio. La gente está cansada de la manera en que usualmente los políticos ejercen sus funciones, desde el poder y es por ello esperan un cambio importante.

La gente cuando ve a los políticos llegar a sus barrios o a sus casas, los reciben con sumo cuidado e identifican quienes realmente vienen no solo con un mensaje nuevo, sino quienes están respaldados por una carrera profesional, política o vida diferente a lo que usualmente se ha visto.

Usted habla de esperanza y generalmente relacionamos a los jóvenes con la esperanza o futuro de nuestros países, ¿qué papel juegan los jóvenes en procesos electorales?

Los jóvenes finalmente deciden el triunfo o derrota de un candidato. Cada vez más el padrón electoral se alimenta con una población joven de 18 a 30 años. El joven hoy en día no solo maneja otras herramientas para informarse, sino que, es más cuidadoso. A través de una óptica diferente, actualizada, logra analizar a los candidatos.

Entonces si, los jóvenes van a decidir el desenlace de estas elecciones o proceso electoral, y no me cabe la menor duda de que sabrán decidir quién representa la esperanza y el cambio.

El BCH ha proyectado que la economía hondureña crecerá entre 3.5% y 4.5% en 2025, ¿considera que lograremos alcanzar estos índices, tomando en cuenta que este es un año electoral?

Esperaría que sí, el problema es que todas esas proyecciones, aún realizándose, no nos van a llevar a ningún otro lugar. Estar contentos por un crecimiento del 3% al 5% no significa mayores cambios. Una tasa de crecimiento a esos niveles no rompe los ciclos de pobreza que solamente se pueden anular con tasas de crecimiento mayores y con una economía trabajando bajo los preceptos de sostenibilidad.

Lo que necesitamos son tasas sostenidas de crecimiento mayores al 5% por más de cinco años o una década, bajo los preceptos del desarrollo sostenible de buen uso de recursos y buenas prácticas en agricultura, manufactura y reduciendo las grandes brechas entre los más pobres y más ricos.

¿Qué otros retos enfrenta Honduras este año, llegaremos a los 27 lempiras por dólar?

Es probable, no lo deseamos. Hay que hacer todo lo posible para mantener estable el precio del dólar, pero hay que pasar por un proceso fuerte de diversificación de las exportaciones, seguimos concentrando nuestras exportaciones líderes en un par de productos.

Para evitar ese deslizamiento tenemos que diversificar exportaciones, necesitamos generar empleos fuertes, bases sólidas, garantizar la seguridad para los inversionistas y crear condiciones para los trabajadores.

¿Qué opina de la gestión de los diputados de Cortés, han hecho lo necesario para impulsar el desarrollo del valle de Sula, el motor económico de Honduras?

No, no han estado a la altura, y no solo los diputados de Cortés, sino de todo el Congreso Nacional. El departamento de Cortés y el Valle de Sula tiene enormes retos y desde el congreso tuvo que haberse hecho desde hace mucho tiempo algo trascendental para que no veamos los mismos cuadros año con año. Las sequías en verano, las tormentas y los huracanes que dejan destrucción masiva de viviendas, calles y puentes (durante la temporada de huracanes).

No han podido responder ni desde el Ejecutivo, ni desde el Legislativo. Hay que legislar por cambios en la manera en que producimos, en que nos movilizamos y en que vivimos en el Valle de Sula y sus zonas aledañas.

A usted lo hemos conocido por su trayectoria como economista, analista, docente universitario e investigador, ¿Qué lo motivó a postularse como precandidato a diputado?

Tomé la decisión basado en una análisis pausado y tranquilo, sopesando la situación del país. Como economista he estado cerca del análisis de la situaciones y es decepcionante saber que tenemos enormes recursos y talentos en Honduras, pero el poder político no se ejerce para crear bienestar en la población.

Esa es una de las motivaciones principales, querer hacer un cambio junto a otros hondureños que están intentando ganarse el favor de los hondureños hastiados de los políticos tradicionales. Quizá no he sido político en el sentido estricto de la palabra, pero siempre he estado ligado al análisis y mi identificación con el partido liberal ha sido permanente.

¿Por qué decidió unirse al movimiento Todos por Honduras?

La motivación principal es su candidata. Es una profesional de excelencia, con amplios conocimientos y muchísima experiencia en su campo legal, eso es una garantía del correcto ejercicio político. Ha sido una parlamentaria excelente, estando al frente de las luchas patrióticas que se han librado en el congreso en contra de los abusos de poder, el narcotráfico, el lavado de activos y crimen en la política.

¿Quién lo acompaña en su precandidatura?

Estoy en la casilla 62 y me acompaña el ingeniero Carlos Flores, hemos platicado mucho en los últimos meses recorriendo el departamento, coincidiendo en planteamientos del valle de sula. Somos una garantía de calidad, un par de políticos diferentes a los tradicionales y con ganas de hacer las cosas bien.

¿Qué mensaje le gustaría transmitirle a los hondureños?

Se acercan las elecciones internas. El domingo 9 de marzo es la cita que tenemos todos los hondureños con nuestro país. Llamamos a todos los hondureños a ejercer un voto consciente y sobre todo un voto hacia la gente que representa un manejo diferente de como hacer política en el país y darle la espalda a todo aquello que representa el pasado nefasto, la corrupción, el lavado de activo y nepotismo.

Pido a los hondureños y en especial a los liberales que se vuelquen el 9 de marzo a votar por el movimiento Todos por Honduras de la abogada Maribel Espinoza y sus candidatos a diputados por el departamento de Cortés.