$!Romperé la maldición familiar y me graduaré: historias de los que estudian y trabajan

San Pedro Sula, Honduras

“Desde pequeño quise ser abogado, es mi sueño, y aunque trabajo todo el día, cuando sé que tendré una clase que me aportará como profesional, me da ánimo”, contó con una sonrisa de esperanza.

Sus padres, su fe en Dios y el deseo de romper el ciclo de no contar con profesionales en su familia lo mantienen firme a mitad de la carrera. “Es un gran impacto estudiar y trabajar al mismo tiempo, hay dudas, paso de pie de seis a seis, con mucho estrés y cansancio, pero con disciplina todo se puede. Quiero que los jóvenes sepan que, aunque no haya recursos, sí se puede lograr una carrera universitaria”, reflexionó.

El cansancio es diario, las noches terminan pasada la medianoche por tareas, y la comida llega hasta las 10 pm, aún así no se detiene. “Trabajo a diario y estudio de jueves a domingos, mismos días cuando tengo clases, prácticamente no descanso, solo cuando termina el período académico”, explicó.

“A veces me preguntan por qué estudio si no hay trabajo, pero creo que sí lo habrá para mí”, afirmó convencido. Su meta es ser el primero de su familia en tener un título universitario. "En mi familia nadie se ha graduado a nivel superior, quiero romper ese ciclo de maldición, quiero ser el primero en tener un título universitario en mi familia, somos cinco hermanos y soy el menor de todos", agregó, con convicción.

A sus 29 años, Esther Suyapa Corea Domínguez vive en Comayagua y estudia Administración y Generación de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Esta carrera se basa en varios ejes: emprendimiento, contabilidad, administración y mercadeo.

Comenzó sus estudios en 2018 y, tras cuatro años y medio de formación, espera culminar su carrera durante los primeros meses del próximo año.

Es madre de una niña de nueve años y un niño de tres. Trabaja en el área de caja y administración de una empresa de repuestos, de 8:00 am a 5:00 pm, y cada tarde corre a la universidad para asistir a clases de 5:00 a 9:00 pm.

“Es toda una aventura”, dijo entre risas. “Salgo del trabajo y enfrento tráfico, lluvia, hambre y estrés. Las cafeterías cierran temprano, y como madre uno también debe cumplir en casa", apuntó.

Su motivación surgió al descubrir que, aunque era bachiller, tenía habilidades administrativas que podía potenciar. “Este mundo era desconocido para mí, pero me apasionó, ahora quiero seguir hasta una maestría y emprender mi negocio”, resaltó.

Uno de los mayores retos que enfrentan como grupo de estudiantes, según relató, es lograr que se habiliten suficientes asignaturas en la jornada nocturna. “A veces tenemos que hacer censos porque no hay mucha matrícula en Comayagua, y eso retrasa nuestro avance”, comentó. Actualmente cursa cinco clases presenciales de lunes a viernes.

Las consecuencias de su esfuerzo son reales: “He tenido ansiedad, estrés, bajadas y subidas de peso, incluso momentos de depresión, pero aquí sigo. Me acuesto a la 1:00 am y me levanto a las 5:00 am., pero vale la pena”, subrayó.

Esther concluyó que, aunque ha lidiado constantemente con problemas crónicos de salud mental y física —principalmente a causa de la carga académica—, es necesario seguir adelante y luchar por alcanzar su sueño.

Esther cree que la preparación académica puede marcar la diferencia en un negocio. “No es lo mismo emprender desde la ignorancia, esta carrera me ha enseñado que se pueden evitar pérdidas o cierres si uno se prepara bien, por eso mi meta es generar empleo, no solo para mí, sino también para otros”, destacó.

Una vez graduada, aspira a continuar con una maestría. Aunque reconoce que mantener la motivación no siempre es fácil y que hay momentos en los que dan ganas de rendirse, al final confirma que todo el esfuerzo vale la pena.