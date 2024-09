$!Más de 2.9 millones de hondureños estarían con depresión grave

“No quería salir de la cama, no le encontraba sentido a nada”, compartió a este medio de comunicación, pero gracias a que se sometió a tratamiento psicológico y farmacológico salió adelante. Su historia no es única, los testimonios de otros tantos reflejan una realidad que muchas familias enfrentan en silencio.

El diagnóstico más común fue el de episodios depresivos no especificados, que constituyeron el 77.6% de los casos, con 1,515 de un total de 1,953 eventos. Los episodios depresivos graves sin síntomas psicóticos representaron el 12.2% del total. Los episodios depresivos moderados y graves con síntomas psicóticos fueron menos frecuentes, con un 4.3% y un 4.1% respectivamente. Los episodios depresivos leves y otros tipos de episodios depresivos constituyeron menos del 2% del total.

Ernesto Gálvez, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), explicó que “creemos al inicio que podemos sobrellevar nuestras emociones pesadas, negativas y estresantes, no lo platicamos con nadie y se convierte en una bomba de tiempo. Siempre he dicho que a veces la risa más escandalosa en un salón es de la persona más deprimida, hacemos cualquier cosa para no contar lo que nos pasa, quizá ni podamos poner en palabras lo que sentimos”.

El académico ejemplificó cómo se suele hacer cualquier cosa para evitar la autoexposición. Mediante la hiperactividad, habladuría y chiste evitan escuchar los propios pensamientos o ser vulnerables ante preguntas o curiosidades del resto.

“Nos hundimos en depresión cuando pensamos que no necesitamos a otros solo por el hecho de no exponernos, es ahogarse en nuestros propios fluidos porque hay un punto de no retorno”, reflexionó Gálvez.