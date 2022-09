Experto en narcotráfico: “Cualquier esfuerzo será insuficiente si no se hace en conjunto”

Para Luis Fernando Trejos, docente de la Universidad del Norte de Colombia y experto en seguridad, Honduras solo tiene una opción para reducir la operatividad del narcotráfico en su territorio, ser protagonista del régimen internacional contra las drogas.

“Más allá de lo que Honduras puede hacer unilateralmente es necesario que haya un replanteamiento del régimen internacional contra las drogas porque ese régimen lo hicieron los países consumidores, mientras que los productores y de paso no han tenido voz ni voto”, planteó a LA PRENSA Premium a través de una llamada de WhatsApp.“

Sí sería interesante que haya un nuevo debate en el cual tengan cabida los países que han sido marginados, pero que están siendo víctimas del narcotráfico”, puntualizó.

Estas fueron sus valoraciones:

Honduras ya es un país de tránsito de droga, sino productor. Por el conocimiento que se tiene en Colombia, ¿cómo Honduras puede combatir este fenómeno?

Lo primero que hay que entender es que el narcotráfico es un delito transnacional y que su resolución demanda esfuerzos transnacionales. Esto no es responsabilidad de un Estado, y por mucho que un Estado quiera hacer esfuerzos en términos institucionales y legales cualquier esfuerzo será insuficiente si no es en conjunto. Por otro lado, lo que ha venido sucediendo, porque esto de Honduras ya viene pasando en México, claro, en proporciones más pequeñas, esto sería evidencia de que hay un esfuerzo de las organizaciones narcotraficantes, yo creo que de los carteles mexicanos por trasladar lo más cerca posible los cultivos.

El hecho de que el clorhidrato (de cocaína) salga desde Colombia indicaría que se corren más riesgos y en la medida que corren más riesgos el trasladado es costoso el traslado. En cambio, si tú logras poner los cultivos más cerca del consumidor final te ahorras. No solo porque en México ya se intentó.

Ya de ahí que eso se desarrolle hay un largo trecho, no quiere decir que no se va a cultivar, pero no creo que los cultivos centroamericanos logren desplazar los cultivos de la región andina. Aquí lo que queda en evidencia es que la política antidrogas actual, que es muy represiva, fracasó, ha fracasado. Y lo que ha producido es más niveles de violencia y más niveles de corrupción, y cada vez es más un desafío.

Más allá de lo que Honduras puede hacer unilateralmente, es necesario que haya un replanteamiento del régimen internacional contra las drogas porque ese régimen lo hicieron los países consumidores, mientras que los productores y de paso no han tenido voz ni voto. Sería interesante que haya un nuevo debate los que han sido marginados, los que producimos, como los de paso.

¿Qué se podría encontrar en ese debate?

Lo que hoy tenemos no sirve. Cuando uno empieza a revisar cifras del dinero que se invierte en la lucha antidrogas pareciera que uno metiera ese dinero en un saco roto, porque esa plata no se ve en los resultados. No hay una disminución del consumo, no hay una disminución del lavado de activos, no hay una disminución de la violencia. Entonces, sentémonos a sentar otra fórmula; pero no que se sienten los que consumen y nos digan qué hacer, sino que entre todas construyamos esa región.

Puede ser que haya unos países cercanos a la fórmula de la legalización, otros con una postura intermedia y otros con otra mirada, pero hoy ese debate no se da. Después de tanto tiempo que esa evidencia no sirve, hay que pensar otra cosa. Como esto es transnacional no sirven las medidas.

Un expresidente de Honduras está procesado por narcotráfico en Estados Unidos. Creo que el hermano también está vinculado. Sí, Tony Hernández, que fue condenado a cadena perpetua más 40 años de prisión. Eso lo que te evidencia es el poder corruptor del narcotráfico, no puede ser que financie campañas y que también coapte esos poderes públicos, entonces eso te demuestra que este régimen no funciona o creer porque el expresidente y su hermano estén presos en Estados Unidos no va a haber narcotráfico es errado. Eso es importante, pero salen de ese engranaje y salen otros.

¿Podemos concluir que el esfuerzo unilateral del Gobierno de Honduras no funciona y que pasa por una alianza?

En algún momento pensar en nuevas formas, ¿cuáles son?, no sé, pero lo que hay hoy no sirve, entonces hay que cambiar la estrategia. Para cambiarla hay que dialogar todos los involucrados.

¿Cómo interpretar que Estados Unidos es el principal país que combate las drogas, pero el más consumidor?

Es una contradicción y hay que debatir un mecanismo perverso que ellos tienen que es la certificación contra las drogas. Ellos todos los años sacan un listado de países que sienten que han hecho bien las cosas y los que no. Y los que no sufren automáticamente una especie de sanción más que todo económica, eso es un mecanismo que sirve para violar soberanía. Yo creería que esa figura deben abolirla. Por ejemplo, el presidente (Gustavo) Petro en Colombia plantea el cambio de la estrategia y yo decía, así como varios países buscaron sacar una contadora contra las drogas, una salida negociada de los conflictos centroamericanos, que los países en la región pensemos cómo vamos a hacer.