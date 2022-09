Narcos ya no se esconden para sembrar coca en Honduras

El cultivo está ubicado en la aldea La Unión, de Catacamas, Olancho. Para llegar se recorren unas tres horas y media en vehículo de doble tracción, por calles que están, mientras no llueva, en buen estado. Durante el trayecto se pueden observar aldeas con alumbrado eléctrico. El punto final del recorrido fue La Unión , donde algunas casas se valen de paneles solares para obtener energía eléctrica.

Pero en la zona no solo se están sembrando granos básicos, pues los narcotraficantes ya se han apoderado de esas áreas de crecimiento para plantar los arbustos de hoja de coca y procesarla de forma artesanal. Al llegar a la aldea La Unión los habitantes no se sorprenden de la presencia de militares y uniformados de la Atic, solo observan desde sus viviendas la circulación de los vehículos.

“Ya no están escondiéndose ni buscando montañas agrestes para sembrar los arbustos de coca, aquí han tenido su vivero, el cual mantienen para ir plantando”, explica uno de los agentes. Señala que antes creían que solo en Colón sembraban arbustos de coca, pero hace unos meses también destruyeron otra en Gracias a Dios. Tampoco descartan que hayan más sembradíos.

El narcolaboratorio, para los agentes antidrogas, no es improvisado: “Tienen todo lo que requieren para sacar el alcaloide de la hoja y luego procesarla, bien para sacarlo en líquido o producir la pasta”. No obstante, los agentes sostienen que, por ahora, la cocaína no la elaboran en ese laboratorio, pues la trasladan fácilmente a otra zona para terminar el proceso o vender la pasta base.

También están seguros de que los cultivos de arbustos de hoja de coca se han expandido y ahora están más cerca de las comunidades.

Por ejemplo, en la aldea La Unión de Catacamas, a un lado del cerro, están las plantaciones de maíz y al otro extremo -cerca de la calle- la de arbustos de hoja de coca.

El portavoz de la Atic, Jorge Galindo, indicó que agentes contra el crimen organizado documentaron y contabilizaron 64,168 plántulas sembradas, algunas con una altura de 1.90 metros; mientras tanto técnicos en procesamiento de la escena del crimen tomaron muestras de los precursores químicos encontrados en los narcolaboratorios, que serán enviadas al Laboratorio Químico Toxicólogo de Medicina Forense.

El comandante de la 115 Brigada Militar, Walter Hernández Carbajal, expresó que preocupa y hay que ponerle atención a que las personas que se dedican al ilícito del cultivo de la hoja de coca están dando pasos demasiados rápidos y, en vista de que necesitan personal para el mantenimiento, lo hacen cerca de aldeas para ocupar a los mismos campesinos.