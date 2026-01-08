Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes nueve de enero

Mientras tanto, en el departamento de Olancho, el corte de energía se extenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., afectando amplias zonas de Catacamas, donde no habrá servicio en el barrio El Espino, las colonias Villa Linda, Nueva Patria y Agrícola, además de sectores como El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaruca, la comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijía, Vallecitos de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel y Las Cabas Cuyamel. Asimismo, la suspensión del fluido eléctrico abarcará todo el municipio de Culmí y sus zonas aledañas.