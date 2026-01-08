Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes nueve de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 09 de enero del presente año.
La estatal detalló que las interrupciones programadas del servicio eléctrico serán en comunidades de Francisco Morazán, Olancho, Intibucá, Lepaterique y San Pedro Sula.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos ocho horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Francisco Morazán, específicamente en el sector de El Tizatillo, el servicio de energía será interrumpido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Las zonas afectadas incluyen la aldea Germania, residencial San Sebastián, aldea Santa Rosa, las colonias Cruz Roja, Santa Rosa, Folgar y Reynel Fúnez, así como el residencial El Manantial y sectores aledaños.
Mientras tanto, en el departamento de Olancho, el corte de energía se extenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., afectando amplias zonas de Catacamas, donde no habrá servicio en el barrio El Espino, las colonias Villa Linda, Nueva Patria y Agrícola, además de sectores como El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaruca, la comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijía, Vallecitos de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel y Las Cabas Cuyamel. Asimismo, la suspensión del fluido eléctrico abarcará todo el municipio de Culmí y sus zonas aledañas.
En el departamento de Intibucá, la interrupción del servicio se realizará entre las 8:15 de la mañana y las 2:15 de la tarde, afectando los municipios y comunidades de Yamaranguila, El Cerrón, San Marcos de la Sierra, El Sirín, El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquinlaca, Llano Grande, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro, San Bartolo, San Antonio, El Llano, La Caridad, Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Los Horcones, Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espino, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, San Juan, Puringa, El Sitio, San Marcos, Santa Ana, Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio de Vados, San Antonio Intibucá, El Rosario y San Estebán.
Asimismo, en el municipio de Lepaterique y zonas cercanas, el corte se aplicará de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando sectores estratégicos como City Mall, la Secretaría de Seguridad, la Escuela Militar, el Campo de Parada Marte, el Estado Mayor Conjunto, el Primer Batallón de Infantería, la Industria Militar, la Escuela Técnica del Ejército, Copeco, IMFFAA y la Academia Militar Francisco Morazán. También quedarán sin servicio las zonas de Las Tapias, Nueva Aldea, el Centro de Alto Rendimiento del C.D. Olimpia, residencial Monte Real, Mateo, Puerta del Golpe, Cieneguitas, La Calera, La Sabana, Monte Redondo, El Empedrado, El Escarbadero, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, la aldea El Carrizal, la aldea El Naranjo y sectores aledaños.
Finalmente, en la ciudad de San Pedro Sula, los cortes de energía se realizarán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en varios circuitos. El circuito BER-L247 afectará el barrio Guadalupe (sector oeste), Cervecería Hondureña, Hilos y Mechas, Expocentro, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (PLISA) y el Molino Harinero Sula. En tanto, el circuito BER-L248 dejará sin servicio las colonias Tara, Colvisula, Los Zorzales, Los Álamos, los residenciales Villas Matilda y El Barrial, la colonia Villas San Antonio, el edificio Igvanas Tara, Telesistema Hondureño, UTH, Injupemp, Altia, Altara, Unitec y Extractores Fuentes.