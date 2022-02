“El covid es mucho más agresivo en el hombre que en la mujer”

Fernando Valerio es uno de los médicos que estuvo desde el inicio de la pandemia en primera línea atendiendo pacientes covid en los hospitales de la zona norte.

Junto con los doctores Miguel Sierra Hoffman y Óscar Díaz son los creadores del tratamiento Catracho que acaba de recibir el reconocimiento de la Alianza de Cuidados Críticos de Primera Línea COVID-19 (FLCCC), integrada por médicos especialistas en Medicina Crítica que opinaron que el modelo de atención diseñado por el equipo de médicos de Honduras fue magistral, y que si ese modelo hubiese sido puesto en práctica en EUA se hubiesen podido salvar al menos 500,000 vidas. Valerio conversó con LA PRENSA sobre ese y otros aspectos.

¿Con las nuevas variantes qué tanto cambió el tratamiento con relación al inicio de la enfermedad?

Las nuevas variantes presentan variaciones en la proteína Spike o espiga generando resistencia a los anticuerpos monoclonales. Medicamentos como el Regen COV (Casirivimab +Imdevimab) y el Bamlanivimab + etesevimab han perdido su eficacia contra variantes como el omicron. Solo el Sotrovimab, no disponible en Honduras, mantiene eficacia contra esta variante. En la etapa pulmonar los corticoesteroides y los anticoagulantes siguen siendo parte importante del tratamiento a pesar de las variantes. Nuevos antivirales como el Molnupiravir y el Paxlovid parecen mantener eficacia contra las nuevas variantes siendo el Paxlovid el más eficaz según los últimos estudios. Por otro lado, persiste una carrera fuerte en generar más evidencia de los medicamentos reposicionados como los son la Ivermectina y la Fluvoxamina. Seguimos trabajando para encontrar soluciones para esta enfermedad en la etapa viral, especialmente si se inicia el tratamiento en los primeros tres días de la enfermedad.

¿Cree que estamos cerca del fin de la pandemia?

Sí. Pienso que el fin será producido por una combinación de factores como, por ejemplo, la generación de anticuerpos e inmunidad celular al desarrollar la enfermedad, la inmunidad obtenida por las vacunas y por una diversidad de medicamentos y vacunas que se encuentran en investigación que se incorporarán progresivamente.

¿Qué tan efectivos siguen siendo los métodos para detectar la enfermedad?

Las pruebas de antígeno y PCR-RT también pueden perder sensibilidad ante las mutaciones de las nuevas variantes en especial aquellas que se orientan en detectar solo una proteína como la N o la S. Por eso deben hacerse pruebas que tengan como objetivo la detección de múltiples proteínas. No se debe una persona confiar si está con síntomas y tiene una prueba negativa, ya que hay un margen de error en las pruebas de un 20 a 40%, siendo las pruebas de antígeno menos sensibles que la del PCR RT.

¿Cuántas veces se infectó y alguna vez estuvo grave?

Me he enfermado con covid en dos ocasiones y gracias a Dios las dos ha sido leves. Las dos veces inicie tratamiento temprano en los primero dos días y no desarrollé enfermedad pulmonar.

¿Al quedarse el covid con nosotros qué tan caro será el tratamiento?

El covid muy probablemente será una enfermedad endémica que ocasionará brotes en especial los meses de invierno. El costo del tratamiento dependerá mucho de la batalla que hay entre los medicamentos reposicionados que ya están en el mercado con otras indicaciones y son mucho más baratos y los medicamentos novedosos desarrollados por las grandes farmacéuticas. Si la batalla de los nuevos antivirales es ganada por las grandes farmacéuticas, definitivamente será más caro. En la actualidad, el tratamiento de Molnupiravir o de Paxlovid en Estados Unidos cuesta entre 500 a 700 dólares los cinco días. A nivel local el Remdesivir cuesta entre 12,000 a 20,000 lempiras. En contraste, los medicamentos reposicionados como lo son las Ivermectina, la fluvoxamina, la famotidina, la aspirina, la colchicina, el budesonide, etc, son mucho más baratos y hay mucha más disponibilidad en Honduras.

¿Percibe alguna diferencia en cuanto a la agresividad del virus en relación con hombres y mujeres?

La agresividad del covid 19 es mucho mayor en el hombre que en la mujer. En un estudio de investigación que estamos a punto de publicar, ser del sexo masculino aumenta el riesgo tres veces más para ser hospitalizado que ser del sexo femenino.

¿Qué factores inciden?

Incide mucho el rol de la testosterona en la enfermedad. Esta hormona regula genéticamente una enzima conocida como Protein Serasa Transmembrana o Tmprss2 que es muy importante en la actividad viral del SARS COV2. Además, los hombres tienen estadísticamente más enfermedades como hipertensión, obesidad y diabetes que las mujeres. Es por esta relación que ya hay estudios que demuestran que al bloquear la testosterona se puede disminuir la posibilidad de complicaciones.

¿Qué tipo de vitaminas o alimentos recomienda a la gente para protegerse más del covid?

Es importante tener una dieta saludable sin grasa y pobre en azucares para evitar la obesidad ya que es un factor de riesgo importante para complicaciones como hospitalización y muertes. Es importante la exposición a la luz solar, ya que es una fuente importante de vitamina D. El déficit de vitamina D se asocia con mayor posibilidad de desarrollar enfermedad severa. Yo recomiendo realizarse valores sanguíneos de esta vitamina y reponer esta por medio de suplementos vitamínicos si se encuentra disminuida. También es importante alimentos y suplementos ricos en vitamina C el cual es un antioxidante y el zinc, ya que la deficiencia de este mineral se asocia a mayor riesgo de complicaciones.

¿A raíz del tratamiento Catracho que fue reconocido mundialmente recibió consultas internacionales?

Ecuador, Colombia, México, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Sudáfrica, Suiza e Italia. Presentamos los primeros estudios de nuestra experiencia Hospitalaria en el Congreso Mundial de covid 19 realizado por la Sociedad Europea de Microbiología e Infectología, también en organizaciones en Inglaterra . Además de cuatro publicaciones en las revistas PLOS One, Epidemiology Internatinal Journal, Critical Care Medice y BMC Nephrology.Muy pronto participaré como panelista para la reunión semanal del World Council for Health y en el canal de Dr. Mobeen Syed mejor conocido como Dr.Been en YouTube, quienes desean que compartamos las experiencias en Honduras con el abordaje con medicamentos con múltiples mecanismos.

Perfil

Nombre: Fernando Valerio Paz

Ciudad: San Pedro Sula

Profesión: Médico con especialidad en Medicina Interna y Medicina Crítica e Intensiva

Cargo: Se desempeñó como medico intensivista en el Hospital Regional del Seguro Social, fue director de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Valle. Pertenece a numerosas organizaciones médicas y sociales.