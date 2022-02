$!Crisis en Congreso Nacional dilatará beneficio de energía gratis en Honduras

Especialistas consideran que, tal y como lo establece la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), debe ser el Estado el que asuma el beneficio anunciado por la presidenta Xiomara Castro respecto a que los 1.3 millones de familias que consumen 150 kWh hora o menos no pagarán energía.

El diputado Rasel Tomé, vicepresidente de la junta directiva que preside Luis Redondo, afirmó que le darían “la celeridad que el pueblo reclama, con diligencia en el Congreso Nacional” a la iniciativa que les enviará la presidenta Xiomara Castro.

Sin embargo, el director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León, dijo que la agenda legislativa que pretende impulsar la mandataria no puede avanzar mientras no se resuelva la crisis. “Mientras se hable de dos juntas directivas no se puede empujar una agenda legislativa porque una tiene 43 votos y la otra tiene 79”.

Según el boletín de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), a noviembre de 2021 había 1,237 clientes bajo la categoría de industria, que significa, conforme explicó el asesor de energía Kevin Rodríguez, que de cargarles los L1,072.5 millones que consume en promedio la población que recibirá el beneficio “cada empresa deberá pagar unos L867,017 adicionales a lo que ya facturaba”.