$!Cortes de energía son inevitables este año en Honduras

“El problema de la Enee no se resuelve de un día para otro. Es un problema que se ha venido agrandando a lo largo de 12 años, y por lo tanto la solución no es a corto plazo”, advirtió Pedro Barquero , integrante del equipo de transición del nuevo Gobierno, quien estimó que solucionar los problemas “puede tomar entre ocho y 10 años”.

“Este Gobierno que está saliendo ha tenido seis años para hacerle frente a la situación financiera de la Enee , y no se puede esperar que al llegar el próximo Gobierno se resuelva, porque las causas son varias”, refirió el economista Claudio Salgado.

El equipo de transición del Gobierno de la presidenta electa , Xiomara Castro de Zelaya , aseguran tener la certeza sobre qué debe hacerse para atender la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), pero su solución no será a corto plazo.

Sin embargo, advirtió Barquero, “la situación es tan crítica que no hay manera de evitar buscar financiamiento. Entre distribución y transmisión se tienen que invertir alrededor de 800 millones de dólares en los próximos cuatro años, y si eso no se hace, nos vamos a quedar sin energía eléctrica en el país a lo largo de los próximos cuatro años, y la Enee no tiene tales recursos”.

De acuerdo con Barquero, como en su momento no se hicieron las inversiones oportunas en distribución y transmisión, “este año vamos a tener cortes de energía. No hay forma de evitar los cortes de energía de este año”.

Pero de comenzarse con las inversiones este año, “podemos evitar que en 2023 tengamos cortes de energía eléctrica”.

En declaraciones a medios de comunicación de la capital, Barquero señaló: “No es una sola cosa la que va a resolver el problema de la Enee”.

A través de reuniones con diferentes sectores vinculados a la industria eléctrica de Honduras, la comisión de transición ya ha identificado puntos prioritarios de interés.

Entre los indicadores a atender con urgencia destacan la necesidad de reperfilar la deuda; la revisión de la política de subsidios; la renegociación del contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH, “para lo cual ya hicimos los acercamientos iniciales con la empresa y ya tuvimos un par de pláticas. Ellos están de acuerdo en sentarse en la mesa para tratar de encontrar una solución óptima para el país”, dijo Barquero.