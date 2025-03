“El CNE va a tener que hacer fuertes correctivos para las generales”: Lester Ramírez

Tegucigalpa, Honduras.

¿Cuál es su valoración sobre los impasses que han marcado el proceso electoral primario de 2025?

Bueno, yo tengo como un sentimiento muy personalizado con lo que ha pasado hoy, porque mi centro de votación fue uno de los centros de votación que no han logrado abrirse, el de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entonces no pude ejercer mi sufragio, entonces siento como que tengo ese sesgo porque no pude completar el día.

Yo creo que hay un problema muy grave en la institucionalidad y esto lo venimos arrastrando. El proceso de las generales del 2021, eso no por la institucionalidad, fue porque los ciudadanos salimos en masa a votar por un cambio.

La gente que cree que el CNE y el sistema electoral está bien, está totalmente engañada y confundida de la realidad. Yo siento que el CNE, después de esta crisis que está viviendo, van a tener que hacer fuertes correctivos y esos correctivos van a tener que ser en términos de rendir cuentas.

En primer lugar, de todo lo que pasó, y asegurar y recuperar credibilidad y confianza en el próximo proceso electoral, y para eso necesita implementar medidas que vengan a demostrar, primero, de que hay organización.

Segundo, de que las maletas no las van a llevar “rapiditos” de nuevo. Y tercero, que nosotros como ciudadanos podamos saber el centro de votación y la Junta Receptora de Votos (JRV) donde vamos a ir a votar, saber a través del CNE también una medida como una especie de semáforo donde ya nos diga el día de las elecciones una lucecita verde que está habilitado y que se va a abrir en la hora indicada, que creo que es a las 7 de la mañana. Eso tiene que haber. Tienen que haber medidas tecnológicas para informar a la población.

Ante los problemas surgidos, ¿cómo cree que esto afecta la legitimidad del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía?

Pues fíjese que hay dos cosas. Mientras los resultados se van dando, se están tabulando, se va a ir generando legitimidad en los resultados. Lo que no se va a ir generando es credibilidad en el CNE porque quien suma y hace el escrutinio son las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Es decir, no tiene nada que ver con el CNE. Entonces, va a haber credibilidad en los resultados porque mientras no hayan alta cantidad de impugnaciones, es decir, si se dan muchas impugnaciones puede ser que se empiece a dudar de los resultados y si esas impugnaciones implican también un fraude masivo en varias JRV, en varias maletas.

El otro tema es la credibilidad del CNE, ahí va a haber un serio problema y eso, la única manera que el CNE va a poder resolverlo es con acompañamiento internacional y nacional, más allá de los partidos políticos.