Palmerola busca manejar carga del Villeda por más de 12 años

SAN PEDRO SULA

Las proyecciones del impacto financiero para hacer viable el aeropuerto internacional Palmerola es a 12 años, tiempo que podría durar la concesión que solicitan al Gobierno de Honduras sobre el manejo del servicio de carga del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales.

El consorcio Emco-Palmerola International Airport S.A. (PIA) solicita al Gobierno por medio de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) hacerse cargo de la operatividad del servicio de carga del aeropuerto internacional Villeda Morales y ampliar el plazo de administración del aeropuerto Toncontín, según ellos, con el objetivo de recuperar la viabilidad financiera del proyecto, afectado por el covid-19.

Sin embargo, desde enero de este año la empresa Adimex, perteneciente a grupo Emco, que a su vez es parte del consorcio Palmerola Internacional Airport (PIA), maneja, sin concesión, la terminal de carga del Villeda Morales, otorgada por la Empresa Hondureña de Infraestructura Aeroportuaria (Ehisa). Se desconoce por cuánto tiempo se le concedió la administración de la terminal de carga. Adimex también maneja la carga del aeropuerto Arnulfo Romero de El Salvador y operará la de Palmerola.

PIA argumenta, de acuerdo con un estudio de la consultora Flare, y sus propias proyecciones, una reducción de pasajeros en los próximos 12 años a consecuencia del covid-19 que resultaría en pérdidas de $44 millones (más de L1,051.6 millones).

En la solicitud presentada a Insep el 6 de agosto de este año, PIA pide se conceda la operatividad del servicio de carga por un lapso “que se tenga a bien considerarse”, sin embargo, el mismo análisis financiero presentado por ellos indica que las proyecciones para recuperar la viabilidad financiera sería de unos 12 años.

El informe realizado por Flare a petición del Congreso Nacional habla sobre la evaluación del avance del proyecto, impactos financieros a la concesión y las opciones de reequilibrio financiero.

En la última parte del informe indican que el mercado de carga aérea en Honduras se concentra principalmente en el aeropuerto de San Pedro Sula por tener la mayor oferta de vuelos internacionales.

En los últimos 10 años el tráfico total de carga aérea en Honduras fue de 70% en promedio, esto, al tener la mayor oferta de frecuencias internacionales (más del 50%). Adicional, el departamento de Cortés concentra el 40% del comercio exterior, la mayor cuota del mercado.

La consultora realizó una proyección de la demanda de carga aérea en la terminal sampedrana resultando en 31 mil toneladas en el año 2049.

Los ingresos anuales por concepto de carga aérea en el Villeda Morales tuvieron un crecimiento del 1.4% entre 2017 y 2019. En 2018 obtuvieron los mayores ingresos por carga, de 9.09 millones de dólares, teniendo como resultado un ingreso unitario de 1.20 dólares por kilogramo. Un promedio de 1.09 dólares por kilogramo en San Pedro Sula los últimos tres años.

El promedio de San Pedro Sula está por encima del rango regional, sin embargo, no se cuenta con detalle de los ingresos estimados por SAPP para la carga aérea del Villeda Morales.

Basado en el ingreso unitario promedio histórico y la proyección de carga, estiman que al 2049 el negocio de carga en San Pedro Sula generará 34.2 millones de dólares con un crecimiento promedio anual de 4.7%.

Reacción Ni autoridades de Insep ni de la Superintendencia de Alianza Público Privada se han pronunciado al respecto.

Reacciones

Los empresarios de diversos sectores ya se han manifestado en contra de la petición hecha por PIA y exigen al Gobierno rechazarla lo más pronto posible. Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), declaró a Diario LA PRENSA que la solicitud de Palmerola no reúne los requisitos legales para ser resuelta en forma favorable, no han seguido el procedimiento que ordena la ley, de conformidad con el contrato de concesión la terminal de carga del Villeda Morales no puede ser operada por PIA porque no forma parte de la concesión que se otorgó conforme al proceso de adjudicación.

“La terminal de carga del Villeda Morales la única forma que podría ser operada por una empresa es por medio de un nuevo proceso de concesión”, aseveró Sikaffy.

Indicó que deben tomarse decisiones basadas en análisis y estudios en cuanto a la rentabilidad y beneficios que genera al Estado y los ciudadanos. “El Gobierno debe aplicar la ley, después de la revisión que hemos hecho la única forma que se puede conceder la operación de los distintos aeropuertos en el país es por medio de procesos transparentes de concesión”, enfatizó Sikaffy.

Raúl López, expresidente de la Federación Nacional de Agentes Aduanales de Honduras (Fenaduanah), dijo que la ciudad industrial del país que aporta el mayor porcentaje del producto interno bruto (PIB) y de las exportaciones no puede quedarse con un aeropuerto internacional que no opere su terminal de carga. “Eso incrementaría los costos y lo que se debe hacer es repotenciar Palmerola con otra estrategia y no afectar a San Pedro Sula”.

Rolando Alvarenga, presidente de Fedecámaras, opinó que el impacto en la economía por la pandemia es algo general y el Gobierno no puede beneficiar a una sola empresa. “El Villeda se quedaría sin un alto porcentaje de ingresos por la carga, no es favorable para el país ni para San Pedro Sula”, enfatizó Alvarenga.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y la Asociación Nacional de Industriales (Andi) se han pronunciado en contra de esta pretensión.