Vacunación ya alcanza el 35%, pero la pandemia no da tregua

TEGUCIGALPA

Buenas y malas noticias respecto a la pandemia. Entre ayer, hoy y mañana Honduras recibirá 304,750 nuevas dosis de vacunas que reforzarán la campaña de inmunización que ya alcanza al 35% de la población.

Lo negativo es que pese a que ahora las vacunas abundan, la enfermedad no cede.

Expertos prevén que agosto puede ser el mes de más contagios a pesar de la vacunación, y el cuarto con más muertes en lo que va de la pandemia.

Marco Tulio Medina, científico hondureño, señaló que el 10% de la población ya tiene la vacunación completa y alrededor del 25% cuenta con una dosis. Por lo que el médico señaló que se debe seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad, ya que si no se cumple esto, la pandemia no solo va a provocar más muertes, sino también una cantidad de efectos secundarios.

Medina también señaló que con lo que se está observando, tener las dos dosis no garantiza que las personas no contraerán la enfermedad o que no puedan fallecer.

Efraín Farach, investigador, indicó que agosto ya es el segundo mes del año con más contagios en lo que va de la pandemia, pudiendo superar los 40,000 casos que tuvo julio. Los números oficiales de la Secretaría de Salud revelan que van 34,261 casos positivos en 25 días, las cifras de víctima de covid-19 en lo que va de este mes ya está en 870, lo que quiere decir que hay 35 fallecidos por el virus al día.

Protección

El Gobierno avanza en el proceso de inoculación con 3.5 millones de personas alcanzadas. En el Distrito Central el proceso de vacunación con una dosis ya alcanza al 75% de la población, siendo el primer lugar de las regiones a nivel nacional. Para este fin de semana se espera que la cifra se eleve gracias a que se completará el esquema del primer vacunatón.

Otro dato a resaltar es que hasta la fecha hay unas 20,000 embarazadas que ya han sido vacunadas; sin embargo, cerca de 49,000 aún no. Las autoridades piden que asistan a los centros de salud por su dosis. Hasta la fecha 75 mujeres embarazadas han perdido la vida por el covid-19.