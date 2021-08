Se cancelará el contrato si Rusia incumple con envío de las 40,000 dosis

Tegucigalpa

El jueves 19 de agosto comienza la inmunización con la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 a las 40,000 personas que se les aplicó en mayo el primer componente de la vacuna Sputnik V, sea que venga o no la vacuna rusa al país.

Aunque las autoridades de la Secretaría de Salud anunciaron ayer en conferencia de prensa que el Fondo Ruso de Inversión Directa les aseguró que las 40,000 dosis del componente 2 llegarán al país en dos partes; la primera con 20,000 este domingo y el resto la siguiente semana, no descartan aplicar la vacuna de Pfizer como la segunda dosis de la vacuna rusa si el proveedor llega a incumplir.

El Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones (CCNI) recomendó la semana anterior combinar la de Sputnik con la de Pfizer o Moderna como un Plan B en caso de que los rusos fallen.

La vacuna Sputnik V tiene una eficacia arriba del 90%

“El lineamiento es aplicar el componente 2 de la Sputnik V, ya que hay un compromiso de envío de las primeras 20,000 dosis este domingo; pero de no llegar aplicaríamos la alternativa que es completar el esquema con una dosis de la vacuna de Pfizer, esperamos no llegar allí; pero de no ser posible completaríamos el esquema con el cruce de vacunas”, reiteró la jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Ida Berenice Molina.

Agregó que hay un compromiso de la Secretaría de Salud de aplicar la segunda dosis el 19 de agosto, porque es cuando vencen los 90 días del intervalo entre la aplicación de la primera y segunda dosis.

Si el Fondo cumple y el primer lote de 20,000 dosis de su vacuna llegan el domingo, el 15 de agosto el personal del PAI las distribuirá en las regiones sanitarias del Distrito Central, San Pedro Sula, Cortés y Valle que fue donde vacunaron a las 40,000 personas con la Sputnik.

Al consultarle cómo determinarán la selección de las 20,000 personas si fueron 40,000 las inculadas, respondió: “Se va a priorizar la vacuna a los adultos mayores de 75 años.

Son más de 38,000 personas mayores que fueron vacunadas con Sputnik, el resto son periodistas y camarógrafos de las cuatro regiones sanitarias, dijo Molina.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, indicó que confían en que el proveedor cumpla con el contrato y envíe las dosis que faltan para completar el esquema de vacunación a la población.

“Pusimos una fecha tope para que se nos cumpliera la entrega de este segundo componente, y también hemos puesto un ultimátum para saber si esta empresa va a honrar los compromisos contractuales que tiene con el Gobierno; si hay problema para la entrega, tendremos que prescindir de este contrato”, dijo.

El viceministro, Fredy Guillen, aseguró que según la información del operador logístico, las vacunas estarán el domingo en el país. “La segunda persona al mando del Fondo de Inversión Ruso prometió que nos van a cumplir y nos reiteró que en las próximas horas estaríamos recibiendo la confirmación de cuándo llegará el resto del lote para completar las 40,000 dosis”, apuntó.

Honduras firmó en marzo de este año un contrato con el Fondo Ruso para comprar 4.2 millones de vacunas contra el covid, de las cuales han venido 40,000 dosis, pero solo el primer componente.

Más datos - Las 40,000 primeras dosis de Sputnik V fueron aplicadas del 19 de mayo al 9 de junio a las personas mayores de 75 años, periodistas y camarógrafos de cuatro regiones sanitarias. Se aplicaron 33,600 dosis en el Distrito Central, 3,000 en la Región de San Pedro Sula. 3,000 en el resto de los municipios de Cortés y 400 dosis en el departamento de Valle. - Este 4 de agosto, el equipo de Sputnik V aseguró que durante agosto resolverán por completo todos los retrasos temporales en la entrega del segundo componente de su vacuna debido al incremento en la capacidad de producción. La farmacéutica ha establecido acuerdos de producción con fabricantes de 14 países y duplicará su capacidad en septiembre gracias a la asociación con grandes firmas como el Serum Institute of India.

Recomendaciones

El Fondo Ruso ha tenido dificultades para producir el segundo componente de su vacuna, son varios países que firmaron contrato con el Fondo y ahora se quejan del retraso de la vacuna para inmunizar a su población. Ante eso y la creciente preocupación que está provocando en la población la circulación de las nuevas variantes del covid-19 es urgente que se complete el esquema de vacunación de esas 40,000 personas, indicaron los integrantes del CCNI.

Al ver el retraso del segundo componente, estos recomiendan completar el esquema con una segunda dosis de la vacuna de Pfizer.

Consideran que no se requiere comenzar un nuevo esquema de vacunación.

Y que en el caso de que la población reciba la vacuna de Pfizer como segunda dosis deberá notificar cualquier efecto adverso que se presente al establecimiento de Salud más cercano, llamar al 911 o al 2220-0145 del departamento de Fármaco Vigilancia.