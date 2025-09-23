Una reflexión en la actividad política

Resulta necesario que los distintos partidos y sus candidatos a cargos de elección popular realicen autoanálisis, a la vez críticos y constructivos, respecto al creciente tono confrontativo que está caracterizando a la actual campaña, con crecientes dosis de confrontación, desinformación, en que se apela a las emociones y no a la razón, con abundancia de epítetos descalificadores hacia los contendientes, con agresiones verbales y físicas que ya han resultado en la muerte de compatriotas, lo que augura una escalada en ataques recíprocos que de las palabras están pasando a los hechos violentos.

Abundancia de insultos y escasez de propuestas realistas, concretas y puntuales a las cada vez más complejas problemáticas que han condenado a la pobreza y miseria a dos terceras partes de nuestros compatriotas, que se consideran, justificadamente, ayunos de soluciones compartidas para alcanzar su seguridad económica, laboral, alimentaria, sanitaria, personal, en sus vidas cotidianas de ellos y sus familias.

Vivimos una emergencia provocada por otra vaguada acompañada de lluvias intensas que está afectando a distintas regiones del país. Que esta obligada pausa sea propicia para reflexionar respecto al rumbo y orientación a que se está conduciendo al hogar común, Honduras, por personas a la vez ambiciosas e inescrupulosas que anteponen el interés partidario y personal al bien colectivo.

Si los políticos piensan y actúan con sinceridad, madurez y honestidad deben reconocer que la violencia no solo sega vidas, igualmente deja una estela de luto y desolación en sus seres queridos, que súbitamente quedan huérfanos de la presencia de padres, hijos, hermanos. El tolerar y condonar la violencia, sea por acción u omisión, contribuye a exacerbarla, saboteando la convivencia pacífica.

¿Quiénes se benefician con la aplicación de la violencia?

Aquellos que desean provocar caos y cancelación de la justa electoral, a menos de 70 días de realizarse las elecciones generales. Optan por el ojo por ojo, diente por diente, sembrando inestabilidad e inseguridad con el consiguiente colapso de los valores y principios que deben unir a la totalidad de hondureños y hondureñas. Se exacerba la polarización, se desacredita al contendiente, a la institucionalidad y al Estado de derecho.

Basta ya de conductas y actuaciones antisociales, debemos aprender a convivir con respeto, tolerancia, armonía recíprocas, si aspiramos a que nuestros descendientes reciban una patria superada en lo material e ideológico, que deje atrás, de una vez y para siempre, algo que ha caracterizado nuestra trayectoria histórica: la inestabilidad política, la lucha armada de hermano contra hermano, las intervenciones de naciones extranjeras en nuestros asuntos internos, el atraso y dependencia.