Un nuevo modelo económico

La imperiosa necesidad de sustituir el actual sistema gubernamental clientelar, elitista, politizado, patrimonialista en que el poder estaba concentrado en una persona y una familia, que empleaba autoridad discrecional, con un estilo absoluto y autoritario en que los beneficios individuales y grupales están por encima del bien colectivo, ha provocado múltiples deformaciones de la función pública que han incrementado significativamente los niveles de corrupción, impunidad, ingobernabilidad, en detrimento de las mayorías y en provecho de redes criminales, impactando negativamente en la gobernabilidad y la democracia.

No es casual entonces que el rechazo ciudadano se manifestó en las elecciones realizadas en noviembre del pasado año, expresando inequívocamente la aspiración por otro paradigma eficiente, transformador, dinámico, flexible, transparente, en que la prestación de servicios públicos sea de calidad, con líneas bien definidas de autoridad.

El hostigamiento a la empresa privada es inadmisible y contraproducente tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo humano: es el sector generador de puestos de trabajo, de inversión, de innovaciones tecnológicas que posibilitan la búsqueda del incremento en la producción y productividad en un mundo cada vez más competitivo, integrado en bloques en pos de nuevos mercados en donde colocar las exportaciones.

La forja de alianzas de mutuo beneficio entre el sector privado de la economía y el estatal posibilita el trabajar creativamente, actuando al unísono en consecución de metas claramente definidas y compartidas. El equilibro e interdependencia entre los tres poderes del Estado, sin relaciones de subordinación, tal como lo establece nuestra Constitución Política, es fundamental para impedir la tentación de caer en el totalitarismo, antesala de la dictadura.

El nombramiento de funcionarios en el servicio civil debe basarse en méritos, no en lealtades hacia personas, con credenciales de competencia, integridad y honestidad. Ello permite contar con un Estado eficaz, eficiente, íntegro, confiable, con reglas del juego consensuadas, contando con planificación estratégica, gestión por resultados, rendición de cuentas.

El crecimiento económico y el desarrollo humano lejos de ser antagónicos son complementarios. La reciente visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional recomendó el crecimiento económico inclusivo, la estabilidad macroeconómica y financiera, la estabilidad monetaria y fiscal, el fortalecimiento institucional del Banco Central, el mejor funcionamiento en la asignación de divisas.

Paralelamente, deben implementarse reformas en el sector energético, la infraestructura vial y portuaria, conjuntamente con la mejora significativa en los servicios de salud y educación pública, que sea capaz de superar los deprimentes niveles de pobreza y miseria en que subsisten dos terceras partes de la población total hondureña.